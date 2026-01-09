Spielender Co-Trainer mit ausgeprägtem Torinstinkt: Daniel Fischer (am Ball) hat für den TSV Herrsching bereits 17 Treffer erzielt. – Foto: Andrea Jaksch

Spaßfußballer mit Torriecher beendet die Sturmflaute bei A-Klassisten Torrausch in Herrsching Verlinkte Inhalte A-Klasse Gruppe 1 Zug Herrsching Daniel Fischer

Der 35-Jährige erzielte 17 Tore für den TSV Herrsching. Seine Karriere hätte ganz anders verlaufen können.

Herrsching – Herrschings Fußballer sind aktuell auf bestem Weg zurück zu alter Stärke. Mit 32 Punkten in 13 Ligaspielen führen die Blau-Weißen die A-Klasse 1 zur Winterpause souverän an. Einen riesigen Anteil an der Leistungsexplosion hat der spielende Co-Trainer Daniel Fischer. Insgesamt 17 Treffer erzielte der 35-jährige A-Klassen-Bomber, hinzu kommen zehn Torvorlagen. Erst im Sommer war Fischer dem neuen Cheftrainer Florian Schober an den Ammersee gefolgt. „Wir hatten schon länger die Idee, wieder zusammenzuarbeiten. Uns gibt es nur im Doppelpack“, erklärt der Stürmer. So war es bereits bei der SG Schäftlarn/Baierbrunn, wo Fischer die A-Klasse im vergangenen Jahr zerlegte – damals sogar mit 24 Hinrunden-Toren. Als Schober in der Winterpause trotz ordentlicher Leistungen beurlaubt wurde, ging auch Fischer. In Herrsching sind beide wieder vereint, dort schließt der Spielertrainer vor allem eine langjährige Problemstelle im Sturm.

Fischers fußballerisches Talent wurde bereits in früher Kindheit entdeckt. Er stammt aus der Blumenau, wo er auch das Kicken begann. Mit sechs Jahren klopfte dann der damalige Bundesligist TSV 1860 München an, bei den Löwen spielte er knapp zweieinhalb Jahre, ehe ihn der große FC Bayern erfolgreich abwarb. „Das hat sich dann aber alles ein wenig verlaufen. Man sagt mir nach, dass ich ein wenig zu faul war“, erzählt Fischer. Anschließend lief er immerhin noch für den SC Fürstenfeldbruck auf, der über Jahrzehnte für seine herausragende Jugendarbeit bekannt war. Dort traf er auch erstmals auf seinen damaligen Nachwuchstrainer Florian Schober, mit dem er später ein Duo bilden sollte. „Wir sind uns in all den Jahren immer wieder über den Weg gelaufen. Unsere Abstimmung ist daher sehr gut. Ich versuche, Florian bestmöglich zu unterstützen“, betont der Co-Trainer. Im Herrenbereich zog es Fischer weg vom Leistungssport, höher als kurzzeitig Bezirksliga spielte er nie – obwohl es die Leistungen zugelassen hätten. „Mir geht es um den Spaß. Sobald ich mich zu etwas zwingen muss, wird es schwierig“, betont er. An erster Stelle steht mittlerweile das Familienleben, einer möglichen Profikarriere trauert er nur noch selten hinterher. „Spätestens wenn die Kinder kommen, ist alles in Ordnung.“ Fischers Töchter sind neun und sieben Jahre alt, gemeinsam mit seiner Frau, die er vor zehn Jahren geheiratet hat, lebt die Familie in Planegg.