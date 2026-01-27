 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Screenshot Instagram/tusbrocke

Spaß im Schnee beim TuS Bröckel

Landesligist trotzt dem Winter mit Humor

Der TuS Bröckel lässt sich vom Winter nicht bremsen. Auf der Instagramseite des Landesligisten ist eine Trainingseinheit im Schnee zu sehen. Dazu schreibt der Verein augenzwinkernd: „Schnee hält uns nicht auf ❄️💙🤍“. Statt Absage gibt es Bewegung, statt Ausreden gute Laune.

Auch der TuS Sudweyhe lässt sich vom Schnee nicht beirren, seht selbst:

