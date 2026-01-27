Spaß im Schnee beim TuS Bröckel

Der TuS Bröckel lässt sich vom Winter nicht bremsen. Auf der Instagramseite des Landesligisten ist eine Trainingseinheit im Schnee zu sehen. Dazu schreibt der Verein augenzwinkernd: „Schnee hält uns nicht auf ❄️💙🤍“. Statt Absage gibt es Bewegung, statt Ausreden gute Laune.