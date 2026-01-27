Spaß im Schnee beim TuS Bröckel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TuS Bröckel lässt sich vom Winter nicht bremsen. Auf der Instagramseite des Landesligisten ist eine Trainingseinheit im Schnee zu sehen. Dazu schreibt der Verein augenzwinkernd: „Schnee hält uns nicht auf ❄️💙🤍“. Statt Absage gibt es Bewegung, statt Ausreden gute Laune.