– Foto: Sophie Latour

„Spaß am Fußball wiederfinden“ – Hückelhoven greift neu an Elf Neuzugänge, Top-3-Ziel und ein Trainer mit frischem Blick. Verlinkte Inhalte KL C1 Heinsberg Hückelhoven Sven Ingendorn

Nach dem Abstieg startet Borussia Hückelhoven in der Kreisliga C Staffel 1 unter Trainer Sven Ingendorn mit neuem Kader und ehrgeizigen Zielen.

Frischer Wind bei Borussia Hückelhoven: Mit Sven Ingendorn steht seit dem 1. Juli ein neuer Trainer an der Seitenlinie des C-Ligisten. Zur Vorsaison kann er nur wenig sagen – außer, dass sie sportlich enttäuschend verlief. „Wenn man abgestiegen ist, kann man mit der Saison nicht zufrieden sein“, bringt er es knapp auf den Punkt. Die Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/26 begann am 13. Juli mit 25 Spielern im Kader. In den bisherigen Testspielen gab es Siege gegen Wassenberg (4:2), Baal (5:0) und Germania Hilfarth II (6:3) sowie ein 2:2 bei der Stadtmeisterschaft gegen Doveren. Weitere Begegnungen gegen Kuckum II, Millich II und Schaufenberg sowie ein Pokalspiel gegen Rodebachtal sind geplant. „Aktuell kann man mit der Vorbereitung in den ersten Wochen zufrieden sein“, so Ingendorn.

Die Kaderstruktur hat sich dabei grundlegend verändert: Elf Neuzugänge verstärken die Mannschaft, darunter Joel Ribeiro (SC Hardt), gleich fünf Spieler vom SC Wegberg – Burkan Özkaya, Eray Kesim, Berkant Aric, Ilker Acikgöz und Tanur Ünal – sowie Hasan Kapucu (Ay Yildizspor), Marc Bräuer (Germania Rurich), Philip Sachse (SV Baal), Fynn Schächer (STV Lövenich) und Jona Kahn (SV Golkrath). Abgänge sind Dominic Tobor (SV Roland Millich), Hendrik Werth (Germania Rurich) und Andreas Lewezki (Viktoria Doveren). „Die Positionen sind alle doppelt und gut besetzt“, betont der Coach. Im Vordergrund steht für Ingendorn zunächst ein mentaler Neustart: „Es zählt erstmal, den Spaß am Fußball wiederzufinden, da die letzte Saison nicht einfach war für die Spieler.“ Sportlich strebt Hückelhoven einen Platz unter den besten drei Teams an – keine leichte Aufgabe, denn in Staffel 1 warten fünf Absteiger aus der B-Liga (STV Lövenich, SV Schwanenberg II, Borussia Hückelhoven, SV Helpenstein III und Sparta Gerderath) sowie spielstarke Zweitvertretungen wie Germania Hilfarth II und Dynamo Erkelenz II. „In der Staffel 1 gibt es gleich fünf Mannschaften, die um den Aufstieg spielen können. Darunter auch Borussia Hückelhoven“, so der Trainer.