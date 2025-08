„Spaß am Fußball wiederfinden“: Ex-Co-Trainer von Bezirksligist übernimmt beim FC Kochelsee

Zuletzt Co-Trainer in der Bezirksliga: Andreas Mathäus. – Foto: Kögl

Der Absteiger FC Kochelsee Schlehdorf ist die Wundertüte der neuen Spielzeit. Der A-Klassist kommt dabei mit einem neuen Mann an der Seitenlinie daher.

Schlehdorf – Neue Liga, neuer Trainer: Der FC Kochelsee Schlehdorf wagt in der A-Klasse den kompletten Neustart. Seit den Aufzeichnungen des Bayerischen Fußball-Verbandes, die bis ins Jahr 2004 zurückgehen, war der Club nicht mehr so tief angesiedelt. Nach dem sportlichen Tiefpunkt soll Andreas Mathäus die Erste Mannschaft wieder in die Kreisklasse führen.

Der 37-Jährige ist ein eher unbeschriebenes Blatt, hatte jedoch durchaus schon Berührungspunkte mit Teams aus dem hiesigen Landkreis. Als Spieler bei den FF Geretsried und dem SV Eurasburg-Beuerberg trat er zwischen 2012 und 2018 in der Kreisliga gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, SV Ohlstadt, FC Bad Kohlgrub und TSV Murnau sowie in der Kreisklasse gegen Uffing, Unterammergau und Krün an. 2020 zog es ihn nach Eurasburg neben die Seitenlinie. Ehemaliger Co-Trainer des TuS Holzkirchen übernimmt FC Kochelsee Schlehdorf