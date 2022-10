Spartaner Sieg dank zwei späten Toren

Der NS Sparta 09 Nordhorn gewann am gestrigen Nachmittag im eigenen Sportpark mit 2:0 gegen den SV Suddendorf-Samern. Mit diesem Ergebnis belegt das Team den fünften Tabellenplatz und bleiben weiter gut drauf.

Es dauerte sehr lange, dass die Nordhorner zum ersten Mal ein Tor erzielten: Jörn Menken traf in der 71. Minute und fünf Minuten später entschied der fleißige Fabian Belt das Spiel. Die Gäste wussten, dass es sehr wichtig war den Nordhorner Toptorschützen, den Tom Elbert, auszuschalten. Weil die Abwehr der Suddendorfer ziemlich gut war, bekam Elbert nur wenige Chancen und konnten so auf ein gutes Ergebnis hoffen. Im Hin und her kriegten sie denn auch Chancen, leider für sie ohne Erfolg.

Weil die Hausherren besser als 'SV SuSa' waren was er unter dem Strich ein verdienter Sieg. Die Gäste sind Vorletzter und brauchen die Punkte daher ganz dringend.