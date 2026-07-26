 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

Spartak Wetzlar schockt FC Werdorf im Kreispokal

Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ In der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals sorgt Spartak Wetzlar für die Überraschung gegen den FC Werdorf. Schwer tut sich auch Gruppenligist FSV Braunfels +++

von Redaktion · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser
Entscheidet in der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals das Spiel gegen den FC Werdorf: Konstantin Trautmann (l) von Spartak Wetzlar. (Archivbild) © Isabel Althof
Entscheidet in der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals das Spiel gegen den FC Werdorf: Konstantin Trautmann (l) von Spartak Wetzlar. (Archivbild) © Isabel Althof

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Wetzlar. In der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals hat der B-Ligist Spartak Wetzlar mit einem 2:0 gegen den Kreisoberligisten FC Werdorf für die erste Überraschung des Wettbewerbs gesorgt. Auf den anderen Plätzen gaben sich die Favoriten derweil keine Blöße. Gruppenligist FSV Braunfels hatte beim 4:2 in Erda allerdings lange am A-Ligisten SG Hohenahr zu knabbern. Letztlich behielten die Schlossstädter aber die Nerven. In einem munteren Spiel zwischen der SG Blau-Weiß Wetzlar und dem TSV Altenkirchen gab die Kaltschnäuzigkeit aufseiten der Gäste den entscheidenden Ausschlag. Weiter geht es mit dem Kreispokal an diesem Dienstag ab 19 Uhr.

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