Spartak Wetzlar schockt FC Werdorf im Kreispokal

Wetzlar. In der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals hat der B-Ligist Spartak Wetzlar mit einem 2:0 gegen den Kreisoberligisten FC Werdorf für die erste Überraschung des Wettbewerbs gesorgt. Auf den anderen Plätzen gaben sich die Favoriten derweil keine Blöße. Gruppenligist FSV Braunfels hatte beim 4:2 in Erda allerdings lange am A-Ligisten SG Hohenahr zu knabbern. Letztlich behielten die Schlossstädter aber die Nerven. In einem munteren Spiel zwischen der SG Blau-Weiß Wetzlar und dem TSV Altenkirchen gab die Kaltschnäuzigkeit aufseiten der Gäste den entscheidenden Ausschlag. Weiter geht es mit dem Kreispokal an diesem Dienstag ab 19 Uhr.
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