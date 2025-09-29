Sparta zerlegt Dostluk – Rotenberg gewinnt Spektakel

Der 8. Spieltag brachte Kantersiege, späte Entscheidungen und ein echtes Offensivspektakel. Spitzenreiter Hainberg marschierte weiter souverän, während Landolfshausen/Seulingen ein halbes Dutzend Treffer erzielte. Sparta Göttingen feierte einen Schützenfest-Sonntag, und auch Bergdörfer schoss sich nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge den Frust von der Seele. Im Tabellenkeller wird die Luft für Osterode und Kissenbrücker Leidensgenossen immer dünner.

Ein einseitige Partie entwickelte sich zum Schützenfest. Kühne (20.) und Bode (32.) eröffneten, nach der Pause trafen Wedekin (48./65.), Müller (61.) und Rusalo gleich dreimal (68./74./76.). Nimely (90.) setzte den Schlusspunkt. Bergdörfer springt mit elf Punkten und einem Spiel weniger auf Platz acht, Niedernjesa bleibt tief im Keller.

Petershütte ging durch Kopp (20.) in Führung, doch RSV antwortete nach der Pause durch Pöge (50.). Lau (60.) brachte den Absteiger zurück in Front, ehe erneut Pöge (82.) und Ernst (84.) das Spiel drehten. RSV hält mit 17 Punkten Rang drei, TuSpo bleibt im unteren Tabellendrittel.

Ein Wahnsinnsspiel beim SV: Schiller erzielte einen lupenreinen Hattrick (8./29./38.), Schulze erhöhte auf 4:0 (48.). Nörten kam durch Lubowski (68.), Zimmermann (71.) und Hillemann (86.) zurück, ehe Diederich (87.) alles klar machte. Rotenberg springt mit acht Punkten aus der Abstiegszone, Nörten bleibt im Verfolgerfeld.

Der Tabellenzweite ließ dem Aufsteiger keine Chance und schoss sich nach und nach in Torlaune. Hendrik Ziegner (17.) und Jona Lippenat (30.) stellten schon früh die Weichen. Nach der Pause trafen Nico Diedrich (67.), erneut Ziegner (71.) sowie Krellmann (76.) und Wurth (87.). Landolfshausen/Seulingen bleibt mit 19 Punkten erster Verfolger von Hainberg.

SC Hainberg (1.) – SG Werratal 2000 (6.) 3:0 Der Spitzenreiter agierte souverän und stellte früh die Weichen: Munyurwa traf doppelt (9./23.). Schweighardt (66.) erhöhte nach der Pause. Hainberg bleibt ungeschlagen mit 22 Punkten ganz oben, Werratal hält sich trotz Niederlage im Verfolgerfeld auf.

Sparta Göttingen (4.) – VfR Dostluk Osterode (16.) 8:0 Sparta ließ dem Schlusslicht nicht den Hauch einer Chance. Dalil (27.), Nasreddine (29.) und Obilici (34.) stellten früh auf 3:0, nach der Pause folgte ein Offensivfeuerwerk. Dogan (58./71.), Saciri (62.), Yeboah (65.) und Podolczak (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Sparta bleibt mit 16 Punkten oben dran, Dostluk zementiert das Tabellenende.

1. SC Göttingen 05 II (7.) – SCW Göttingen (9.) 2:2 Das Stadtduell begann furios: Knost (4.) brachte die Hausherren in Front, Peters (7.) und Sielaff (21.) drehten das Spiel. In einer hitzigen Schlussphase rettete Joker Sacki (90.) den Gastgebern einen Zähler. Damit bleibt 05 II in Reichweite der Spitzengruppe, SCW verharrt im Mittelfeld.