Sparta wirft alles rein, Laxten nimmt alles mit

Sparta verliert erneut und diesmal wieder völlig unverdient. Am Ende stand ein 1:2 gegen den SV Olympia Laxten, obwohl die Gastgeber besonders in der zweiten Halbzeit Chancen im Minutentakt hatten.

Nach Wiederanpfiff gehörte die zweite Halbzeit komplett Sparta. „Wir haben Chancen nach Chancen gehabt, haben komplett Druck gemacht, eigentlich müssen wir das Spiel für uns entscheiden. Aber wenn du aus fünf Metern die Kiste nicht triffst, dann reicht das nicht“, haderte Pierre Keil im Interview.

Die Partie begann ausgeglichen, doch innerhalb von nur einer Minute stellte Laxten auf 0:2: Zunächst traf Jonas Goldschmidt (32.), direkt im Anschluss erhöhte Kaspar Hofschröer (33.). Kurz vor der Pause kam Sparta zurück ins Spiel: Nach einem Eigentor von Ahmed Eltayeb (45.+2) war die Hoffnung zurück.

Auch der Stadionsprecher meldete sich nach Abpfiff: „Sparta verliert wiedermal völlig unverdient. Viele hundertprozentige Chancen, die nicht genutzt wurden und dazu ein schwer verletzter Lukas Menke, der mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht werden musste.“

Die Niederlage ist umso bitterer, da Lukas Menke kurz nach der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und später mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht wurde. Von dieser Stelle wünschen wir Lukas alles Gute und eine schnelle Genesung!

Auf der anderen Seite freute sich der SV Olympia Laxten über einen wichtigen Erfolg:

„Unsere Erste sichert sich einen hart erkämpften Auswärtssieg! In der ersten Halbzeit zeigten wir eine gute Leistung und gingen durch zwei schnelle Tore von Jonas Goldschmidt und Kaspar Hofschröer innerhalb von nur zwei Minuten verdient in Führung. Nach der Pause wurde es dann deutlich schwerer. Werlte erhöhte den Druck, doch mit viel Einsatz und Teamgeist brachten wir den Sieg über die Zeit. Am Ende nehmen wir drei wichtige Punkte mit nach Laxten!“

Am kommenden Wochenende wartet für Sparta mit dem Derby gegen Bad Bentheim ein Gegner auf Augenhöhe. „Wir machen keine schlechten Spiele, nur vorne müssen wir endlich effektiver werden. Wenn der Knoten platzt, dann geht’s hier richtig rund“, so Keil kämpferisch.