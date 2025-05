Sparta Werlte vor nächstem Schritt Richtung Meisterschaft

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Es riecht nach Meisterschaft – und Sparta Werlte hat alles in der eigenen Hand. Am kommenden Spieltag empfängt der Tabellenführer den SV Dalum und könnte mit einem weiteren Dreier den Druck auf die Verfolger erhöhen. Die Vorzeichen stehen günstig, doch der Gegner kommt mit neuem Selbstbewusstsein.

Ein Blick in die Historie macht Mut: In 17 direkten Duellen behielt Werlte zehnmal die Oberhand, vier Partien endeten remis, nur dreimal hatte Dalum das bessere Ende für sich. Auch das letzte Aufeinandertreffen am 20.10.2024 spricht eine klare Sprache: Sparta setzte sich auswärts mit 3:2 durch und demonstrierte eindrucksvoll seine Dominanz.

Doch Vorsicht ist geboten. Dalum, aktuell auf Rang 14 der Opti Wohnwelt Emslandliga mit 27 Zählern und einem Torverhältnis von 50:62, hat sich zuletzt stabilisiert. In den vergangenen fünf Partien sammelte das Team neun Punkte – drei Siege, ein Remis, nur eine Niederlage. Der Abstiegskandidat kommt mit Rückenwind.