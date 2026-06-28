Sparta Werlte setzt auf den eigenen Nachwuchs: Savu rückt in die Erste

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Sparta Werlte setzt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Weser-Ems auf den eigenen Nachwuchs. Mit Raul Savu rückt ein weiteres Talent aus der A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft auf und wird in der Spielzeit 2026/27 seine ersten Schritte im Herrenbereich machen.

Der 18-Jährige ist offensiv flexibel einsetzbar und eröffnet dem Trainerteam dadurch verschiedene Optionen im Angriffsspiel. Nach seiner Zeit im Jugendbereich soll Savu nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen und sich im Herrenfußball etablieren.

„Wir freuen uns, dass Raul in der nächsten Saison seine ersten Schritte im Herrenbereich in der ersten Mannschaft macht“, teilte der Verein mit.