Sparta Werlte gewinnt Kellerduell deutlich mit 5:2 von P. M. · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Sparta Werlte

Im Kellerduell der Liga setzt Sparta Werlte ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen den SV Borussia 08 Neuenhaus dreht die Mannschaft einen frühen Rückstand und feiert am Ende einen verdienten 5:2-Erfolg, ein wichtiger Start ins Fußballjahr 2026.

Früher Rückstand - Werlte antwortet schnell Dabei begann die Partie zunächst nicht nach Plan für Sparta Werlte. Bereits in der 10. Minute brachte Marvin Holtflüwer die Gäste aus Neuenhaus mit 1:0 in Führung.

Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später glich Marcel Kotyrba per Kopf zum 1:1 aus (14.). Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. Werlte dreht nach der Pause auf

Kurz nach dem Seitenwechsel übernahm Sparta endgültig die Kontrolle. Alexander Kenning traf in der 50. Minute per Kopf zur 2:1-Führung. In der Folge baute Werlte den Vorsprung konsequent aus: David Kamlage erhöhte in der 67. Minute auf 3:1, ehe Dominik Brinker nur sechs Minuten später das 4:1 erzielte (73.). Neuenhaus gelang durch René Lange in der 76. Minute zwar noch einmal der Anschluss zum 4:2, doch Sparta ließ sich davon nicht mehr aus der Ruhe bringen. In der 88. Minute setzte Theo Brinkmann mit dem Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt. Wichtiger Erfolg im Tabellenkeller Im direkten Duell des Tabellen-14. gegen den Tabellen-15. feierte Sparta Werlte damit einen wichtigen Erfolg. Für Neuenhaus hingegen ist es bereits die zweite Niederlage im Jahr 2026. Für Werlte geht es in der kommenden Woche mit dem Auswärtsspiel in Laxten weiter.