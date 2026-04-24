Sparta verstärkt den Angriff: Alexandris folgt auf Weber Die DJK Sparta Bilk treibt ihre Kaderplanung entschlossen voran: Nach Jannik Weber kommt mit Zissis Alexandris der nächste erfahrene Angreifer an die Fährstraße. Während die Offensive damit prominent besetzt ist, richtet sich der Fokus nun auf die Defensive – und auf das Topspiel gegen Benrath-Hassels. von Marcus Giesenfeld · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Zissis Alexandris wechselt nach Bilk – Foto: T. Kögler

Erst Jannik Weber und nun Zissis Alexandris – die DJK Sparta Bilk bläst in der kommenden Saison im wahrsten Sinne des Wortes zum Angriff. Eine Woche nach Bekanntgabe des Wechsels von Weber, der im Sommer vom Landesligisten TSV Solingen kommt, zog der noch im Aufstiegsrennen befindliche Bezirksligist mit Alexandris den zweiten waschechten Torjäger an Land.

Der 30-Jährige, der auch schon für Turu 80 und die SG Unterrath am Ball war, steht aktuell noch beim Oberligisten 1.FC Monheim unter Vertrag, ist dort aber überwiegend nur noch als Teilzeitarbeiter gefragt. An der Fährstraße dürfte Alexandris wieder eine gewichtigere Rolle einnehmen. Meyer-Nachfolger gefunden Mit den Verpflichtungen des namhaften Duos hat Sportchef Marcel Krüger endgültig die Lücke gestopft, die Marco Meyer mit seinem Abgang zu den Sportfreunden Gerresheim im Winter riss. In der vorigen Saison hatte Meyer satte 44 Treffer im Sparta-Trikot erzielt und war damit eine Art Alleinunterhalter in Sachen Torabschluss. Einen echten „Knipser“ gibt der jetzige Kader nicht her. Künftig hat der Tabellenvierte in Gruppe 1 gleich zwei Kicker, die für zweistellige Saisontore gut sind - egal ob in der Bezirks- oder Landesliga.

Dass Marcel Krüger die Kaderplanungen im Angriff vorzeitig für beendet erklärt, verwundert nicht. Mit Weber, Alexandris, dem ebenfalls bereits geholten Toni Munoz (SG Unterrath) oder Ex-Profi Alon Abelski verfügt Jörn Heimann in der kommenden Saison gerade für die zentralen Offensivpositionen über reichlich Asse. Für diese Individualisten ein geeignetes Spielsystem zu finden und mit ihnen eine homogene Mannschaft zu formen, wird eine der Herausforderungen von Jörn Heimann sein. Gesucht wird in Bilk nun vorwiegend noch ein Abwehrspieler, der in die großen Fußstapfen von Roman Nahimi tritt. Der Routinier setzt seine Karriere als spielender Co-Trainer ab Sommer in der Kreisliga B beim SC West fort. Nahimis Abgang tut weh, zumal es in der kommenden Saison bei soviel Offensivpower auch auf die richtige Balance ankommen wird.