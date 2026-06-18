Sparta verpflichtet Dennis Forkpah und verlängert vier Verträge

– Foto: Instagram- Sparta Götting

Sparta Göttingen treibt die Kaderplanung für die neue Spielzeit weiter voran. Mit Dennis Forkpah präsentiert der Bezirksligist einen offensiven Neuzugang, während gleichzeitig vier Spieler ihre Verträge verlängert haben.

Der 24-jährige Außenstürmer wechselt zur neuen Spielzeit an den Greitweg und soll der Offensive zusätzliche Impulse verleihen. Forkpah sammelte in der Vergangenheit sowohl in der 1. Kreisklasse als auch in der Landesliga wertvolle Erfahrungen. Besonders auf Landesliga-Niveau machte er mit zwölf Treffern sowie zahlreichen Torvorlagen auf sich aufmerksam. Nach einer von Verletzungen geprägten Saison möchte der Angreifer nun bei Sparta Göttingen einen Neustart wagen.

Nach Angaben des Vereins überzeugte Forkpah nicht nur durch seine sportlichen Qualitäten, sondern auch durch seine Einstellung. Zudem spielte die Zusammenarbeit mit dem Trainerduo Esmir und Amin bei seiner Entscheidung für den Wechsel eine wichtige Rolle.

Neben dem Neuzugang kann Sparta Göttingen auch mehrere Vertragsverlängerungen vermelden. Mazlum Dogan, Marvin Winkler, Mario Kame und Alfred Yeboah werden dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Damit bindet der Bezirksligist vier Spieler, die innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen und für Stabilität im Kader sorgen sollen.

Mit der Verpflichtung Forkpahs sowie den Verlängerungen setzt Sparta Göttingen die Planungen für die neue Spielzeit konsequent fort und schafft frühzeitig wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison.