Sparta vermeldet zwei weitere Abgänge und elf Verlängerungen

– Foto: Sebastian Räppold

Schon in der Vorwoche hat der SV Sparta Lichtenberg erste personelle Entscheidungen für die kommende Sommerpause vermeldet. Nach den bereits feststehenden Abgängen von Etienne Nikol (Wechsel zu Eintracht Mahlsdorf), Dominic Schmüser (Wechsel zu TUS Makkabi), Lukas Rehbein, Yves Brinkmann, Florian Bäker, Ömer Toktumur und Daniel Hänsch (alle mit bisher unbekanntem Ziel) verlassen zwei weitere Spieler den Verein nach Saisonende. Auch Jeremy Gampe und Lukas Noack werden in der kommenden Saison nicht mehr in Diensten von Sparta Lichtenberg stehen. Noack kam 2022 von Empor, Gampe folgte ein Jahr später.

Während nun also neun Spieler den Verein verlassen werden, haben elf andere ihre Verträge in Lichtenberg verlängert. Demnach bleiben Marko Trojanovic, Berkin Tonk, Nikolas Meyer, Carl Wolf Schnur, Gani Gashi, Viktor Sizov, Felix Polster, Khaled Akasha, Melvin Williams, Dirk Brändike und Tim Erdmann an Bord. Alexander Fischer, sportlicher Leiter und Präsident von Sparta, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass sich die Jungs trotz zahlreicher Anfragen anderer Vereine für den gemeinsamen Weg mit Sparta entschieden haben. Das zeigt, dass wir als Verein in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen haben. Wir konnten den Spielern eine klare sportliche Perspektive aufzeigen und sind überzeugt davon, gemeinsam den nächsten Schritt gehen zu können.