Sparta und Lichtenberg 47 mit Heimstärke – Preussen patzt in Rathenow

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

In den heutigen Partien des vorletzten Spieltags der NOFV-Oberliga Nord lieferten sich die Spitzenteams packende Duelle – mit Folgen für das Meisterrennen. Während der SV Lichtenberg 47 seine Pflichtaufgabe gegen Makkabi Berlin meisterte, ließ Verfolger BFC Preussen in Rathenow überraschend Punkte liegen. In Lichtenberg war die Torfreude groß, denn Sparta bezwang TeBe mit 5:3. Dynamo Schwerin zeigte sich gegen das bereits abgestiegene Ahrensfelde torhungrig.

Das Stadtduell war eine klare Angelegenheit für die U23 von Hansa Rostock. Julian Hahnel brachte die Gäste früh in Führung, als er in der 9. Minute vollstreckte. In der 25. Minute erhöhte Luca Stoldt auf 2:0. Direkt nach Wiederbeginn traf Randy Dei zum 3:0 (46.), ehe derselbe Spieler in der 72. Minute den Schlusspunkt zum 4:0 setzte. ---

Die TSG Neustrelitz setzte ihren Aufwärtstrend mit einem Heimsieg fort. Bereits nach 60 Sekunden erzielte Torben Gäbel das 1:0 und stellte früh die Weichen. Ein Eigentor von Glodi Danila-Doda Zingu bescherte Neustrelitz das 2:0 (18.). Tasmania kam nach dem Seitenwechsel durch einen Foulelfmeter von Mohammed Berjaoui auf 2:1 heran (50.), doch die Hausherren schlugen zurück. Manuel Härtel traf erst in der 59. Minute und dann nochmals in der 66. Minute zum 4:1-Endstand. ---

Im Kellerduell zwischen Staaken und Wismar war Geduld gefragt – erst in der Schlussphase fielen die Tore. David Koschnik verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zur umjubelten Führung. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzte Kwasi Boateng den Schlusspunkt zum 2:0. ---

Im Torfestival zwischen Sparta Lichtenberg und Tennis Borussia Berlin setzten die Hausherren früh die Akzente: Bereits in der 4. Minute brachte Etienne Nikol sein Team in Führung, doch Marlon Kolobaric antwortete nur vier Minuten später mit dem 1:1. Lukas Noack erzielte in der 18. Minute die erneute Führung, ehe Etienne Nikol nach der Pause mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte (50.). Als Lukas Rehbein in der 54. Minute sogar das 4:1 markierte, schien die Partie entschieden – doch Muhammad Sey verkürzte umgehend (55.). Die Zuschauer erlebten ein Wechselbad der Gefühle: Daniel Hänsch traf zum 5:2 (66.), bevor Tarik Hadziavdic in der 68. Minute den Endstand herstellte. ---

Der Lichtenberg 47 machte im Heimspiel gegen TuS Makkabi Berlin einen weiteren Schritt im Titelkampf. Luis Millgramm brachte den SV in der 32. Minute in Führung. In der Schlussminute sorgte Hannes Graf mit dem Treffer zum 2:0 für den umjubelten Schlusspunkt (90.). ---

Bohdan Kostik eröffnete in der 10. Minute mit einem Schuss ins linke Eck. Nur eine Minute später erhöhte Marvin Runge auf 2:0 (11.), bevor Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo in der 28. Minute das dritte Tor nachlegte. Wieder war es Kostik, der in der 37. Minute zum 4:0-Endstand traf. ---