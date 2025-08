– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Sparta startet mit Derbysieg – Croatia gewinnt zum Auftakt NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 1. Spieltags

Der Abschluss des 1. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord bringt erste Überraschungen und klare Signale. Sparta Lichtenberg gewinnt das Derby, Croatia Berlin landet gegen den FC Viktoria 1889 einen Heimsieg.

Der Aufsteiger aus Siedenbollentin erwischte einen Traumstart. Schon in der 3. Minute brachte Lukas Möller die Gäste mit 0:1 in Führung. Als Tom Kliefoth in der 14. Minute nachlegte, stand es 0:2 – ein Schock für die TSG vor 822 Zuschauern. Neustrelitz fand keinen Zugriff auf das Spiel, der Rückstand blieb bestehen. Mit diesem Sieg feiert der Neuling nicht nur ein erfolgreiches Debüt, sondern auch einen Derbysieg im Duell zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern. ---

In Rathenow bekamen die Zuschauer ein enges und umkämpftes Spiel zu sehen. Die Entscheidung fiel in der 28. Minute, als Konstantinos Grigoriadis das 0:1 für Tasmania Berlin erzielte. Optik versuchte mit viel Einsatz zurückzukommen, doch die Defensive der Berliner stand sicher. Am Ende blieb es beim knappen Auswärtssieg für Tasmania, der zum Auftakt drei wichtige Punkte einbringt. Für Rathenow ist die Niederlage im ersten Heimspiel ein Dämpfer.

---

Tennis Borussia Berlin bestätigte die hohen Erwartungen zum Saisonstart. Gegen Aufsteiger Klosterfelde blieb die Partie lange torlos, ehe Malik Ceesay in der 58. Minute den Knoten löste. Nur eine Minute später erhöhte John Dethlefs auf 0:2 – ein Doppelschlag, der den Gastgebern sichtlich zusetzte. In der 85. Minute sorgte Ebrima Jobe mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Michel Sobek erzielte in der 90. Minute zwar noch den Ehrentreffer für Klosterfelde, doch am Erfolg der Berliner änderte das nichts. ---

Vor 599 Zuschauern wurde die Partie zwischen Lichtenberg 47 und Makkabi Berlin erst in der zweiten Halbzeit richtig intensiv. Nachdem es in Durchgang eins torlos geblieben war, brachte eine Szene in der 63. Minute die Wende: Makkabis Emre Özkaya sah die Rote Karte. Nur zwei Minuten später traf Hannes Graf zum 1:0 für die Gastgeber (65.) und legte in der 75. Minute auch das 2:0 nach. Der Doppelschlag brachte Lichtenberg auf Kurs. Zwar verkürzte Abdoul Karim Soumah in der Nachspielzeit auf 2:1 (90.), doch am ersten Saisonsieg der Gastgeber änderte das nichts mehr. ---

257 Zuschauer sahen in Rostock ein lange offenes Duell, das Anker Wismar erst in der Schlussphase für sich entschied. Nach torloser erster Halbzeit eröffnete Danilo John in der 59. Minute den Torreigen für die Gäste. Julian Hahnel glich in der 76. Minute für die Hansa-Reserve aus – doch die Freude währte nur kurz. In der 82. Minute brachte Luis Billep Wismar erneut in Führung, fünf Minuten später erhöhte Evgeni Pataman auf 1:3 (87.). Mit einem späten Doppelpack sicherten sich die Gäste die drei Punkte. ---

Das Stadtderby geriet zur klaren Angelegenheit für die Gäste. Sparta Lichtenberg war von Beginn an die aktivere Mannschaft und belohnte sich früh. Etienne Nikol stellte bereits in der 9. Minute auf 0:1. In der Folge blieb Sparta defensiv stabil. Etienne Nikol war es dann auch, der in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. Ein Start nach Maß für Sparta, während Mahlsdorf sich offensiv zu harmlos präsentierte. ---

Beim Berliner AK gingen die Schweriner in der 18. Minute durch Mohand Almansori in Führung. Der BAK brauchte etwas, fand aber im zweiten Durchgang besser ins Spiel und erzielte in der 54. Minute durch Fodelcio Gomes Pereira den Ausgleich. Beide Teams hatten noch Möglichkeiten, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung. ---