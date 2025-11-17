Sparta siegt in Acht-Tore-Spiel – Lenglern mit Kantersieg in Osterode

Der 15. Spieltag bringt ein 0:0 im Spitzenspiel, doch dahinter geht es spektakulär zu: Sparta gewinnt 5:3, Lenglern trifft sechsmal, SCW Göttingen überrollt Petershütte. Niedernjesa feiert einen wichtigen Auswärtssieg, während Eintracht Denkershausen ein wildes 4:3 in Göttingen dreht. Die Tabellensituation bleibt eng – von Platz drei bis zwölf ist alles in Bewegung.

Niedernjesa geht kurz nach der Pause durch Aschenbrandt in Führung (55.). Zehn Minuten später erhöht Kuhlemeier (65.). Oetzel setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.) und sorgt dafür, dass die Gäste im Abstiegskampf ein wichtiges Lebenszeichen senden.

Osterode beginnt mutig und geht durch El-Batal früh in Führung (17.), verliert danach aber vollständig die Kontrolle. Drazic (35.) und Heider (39.) drehen die Partie, bevor Chales de Beaulieu (66.) und Schlereth per Doppelpack (72./82.) erhöhen. Ilse stellt kurz vor Schluss auf 1:6 (89.). Dostluk bleibt damit sieglos am Tabellenende, Lenglern setzt sich im gesicherten Mittelfeld fest.

SC Hainberg (2./34 P.) – TSV Landolfshausen/Seulingen (1./35 P.) 0:0 Im Spitzenspiel neutralisieren sich beide Teams über 90 Minuten. Am Ende steht ein Remis, das die Tabellenspitze eng zusammenhält. TSV Landolfshausen/Seulingen ist damit zehn Ligaspiele in Folge ungeschlagen.

Sparta Göttingen (3./27 P.) – SG Bergdörfer (11./15 P.) 5:3 Sparta legt einen furiosen Start mit Toren von Sam (6.), Taubert (12.) und Kazan (23.) hin. Bergdörfer kämpft sich durch Bode zurück (36.), doch Kame (60.) und erneut Kazan (63.) stellen die alte Ordnung her. In der Schlussphase verkürzen Bode (81.) und Rusalo (90.). Die Gastgeber erobern damit Rang drei.

SCW Göttingen (5./25 P.) – TuSpo Petershütte (12./15 P.) 6:1 Petershütte erwischt den besseren Start und geht durch Steinbrück früh in Führung (5.). SCW antwortet jedoch mit einem schnellen Doppelschlag zum Ausgleich (10.) und zur Führung durch Peters (14.). Rehling (38.) sowie Sielaff (71./81.) treiben das Ergebnis nach oben, nachdem Peters zuvor ebenfalls doppelt traf (25.). SCW bleibt damit klar im oberen Drittel, Petershütte rutscht weiter in Richtung Abstiegszone.