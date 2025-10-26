Sparta schlägt den Spitzenreiter – Tasmania mit 10:3-Torfestival

– Foto: Michel Grabowski

Die heutige Fortsetzung des 10. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord bot reichlich Spektakel: Viele Tore in fünf Partien, späte Wendungen und ein Tabellenbild, das enger kaum sein könnte. Während Sparta Lichtenberg Spitzenreiter TuS Makkabi Berlin bezwang, feierte Tasmania einen historischen Kantersieg. Auch Union Klosterfelde und Lichtenberg 47 setzten starke Ausrufezeichen.

Der Berliner AK hat drei wichtige Punkte aus Rathenow entführt. Der FSV Optik Rathenow ging zunächst in der 35. Minute durch ein Eigentor der Gäste mit 1:0 in Führung. Nach der Pause drehte der BAK die Partie: In der 48. Minute traf Ali Ihsan Keles per Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich, ehe David Jojkic in der 84. Minute den Siegtreffer erzielte. Für die Mannschaftwar es der vierte Saisonsieg, der den Hauptstadtklub vorrücken ließ. Rathenow dagegen bleibt mit acht Punkten tief im Tabellenkeller stecken. ---

Der SV Siedenbollentin sorgt weiter für Furore in seiner Premierensaison. Der Aufsteiger besiegte Tennis Borussia Berlin mit 2:0. Bereits in der 14. Minute brachte Peterson Appiah die Gastgeber in Führung. TeBe fand offensiv kaum Lösungen und kassierte in der 85. Minute den entscheidenden Treffer, als Daniel Eidtner zum 2:0 traf. Mit dem fünften Saisonsieg schob sich Siedenbollentin mit 19 Punkten vor. Für Tennis Borussia war es die vierte Niederlage. ---

Sparta Lichtenberg sorgte für die Überraschung und bezwang Tabellenführer TuS Makkabi Berlin mit 3:2. Nach torloser erster Halbzeit schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Gani Gashi traf in der 55. Minute zum 1:0, Etienne Nikol erhöhte nur fünf Minuten später (60.) und legte in der 67. Minute das 3:0 nach. Doch Makkabi kam noch einmal zurück: Emre Özkaya verkürzte in der 74. Minute, Will Anderson Siakam in der 82. Minute. Sparta brachte den Vorsprung über die Zeit und fügte Makkabi die vierte Saisonniederlage zu. ---

Ein Torrausch: Tasmania Berlin fegte den FC Viktoria 1889 Berlin mit 10:3 vom Platz. Enes Küc brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung, doch dann spielte nur noch Tasmania. Pedro Vitor Cruz Magalhaes glich in der 26. Minute aus, Kerem Yayla traf in der 31. Minute zum 2:1. Nach dem 2:2 durch Andac Güleryüz per Foulelfmeter in der 37. Minute folgte ein Sturmlauf der Gastgeber: Konstantinos Grigoriadis (40.), Nathaniel Amamoo (45.+2, 69.), Pedro Vitor Cruz Magalhaes (66., 79.), Lirim Mema (75.), Rici Bokake-Befonga (86.) und Michel Ulrich (90.) sorgten für ein historisches 10:3. Für Viktoria traf zudem Aboudoul-Rachid Tchadjei in der 83. Minute. ---

Der SV Lichtenberg 47 bleibt nach einem überzeugenden 5:2-Auswärtssieg bei Croatia Berlin auf Kurs. Leon Alfer brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Marouan Zghal glich kurz vor der Pause (44.) aus, ehe John Gruber in der 51. und 53. Minute per Doppelschlag auf 3:1 stellte. Zghal traf in der 60. Minute erneut für Croatia, doch Lichtenberg konterte mit einem erneuten Doppelschlag: Gruber erzielte in der 64. Minute sein drittes Tor, Luis Millgramm besiegelte in der 67. Minute den klaren Auswärtserfolg. ---

Ein Sensationssieg für den Aufsteiger SG Union Klosterfelde, dem ersten Spiel nach der Trennung vom bisherigen Trainer Kevin Hetzel: Mit 3:2 gewann die Mannschaft beim FC Hansa Rostock II. Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Gentuar Durmishi in der 68. Minute zur Führung, Philip Einsiedel erhöhte in der 73. Minute, Irfan Brando machte in der 78. Minute das 3:0 perfekt. Doch Hansa gab nicht auf: Fiete Bock verkürzte in der 82. Minute und traf in der Nachspielzeit (90.+7) erneut. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr. Klosterfelde feierte damit den zweiten Saisonsieg, während Hansa einen herben Rückschlag erlitt. ---