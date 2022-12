Sparta Nordhorn präsentiert neues Trainer-Duo Oliver Voet und Ralph Stroeve ersetzen Jörg Dietz im Sommer

Der Kreisligist Sparta Nordhorn hat sein Trainer-Team für die neue Saison vorgestellt. Der bisherige Co-Trainer Oliver Voet und Ralph Stroeve, aktuell Trainer der 2. Mannschaft, werden ab dem kommenden Sommer die Geschicke am Jahnplatz leiten. Die beiden jungen Trainer kamen 2015 zum Nordhorner Verein und spielten jeweils drei Jahre aktiv im Senioren-Bereich, ehe sie gemeinsam in die Alten Herren gingen. Seit 2019 sind sowohl Voet als auch Stroeve für die 1. bzw. 2. Mannschaft in einer Trainer-Funktion tätig.



Der bisherige Trainer Jörg Dietz hört auf eigenen Wunsch nach dieser Saison auf. Für den routinierten Coach, der die Mannschaft im Januar 2020 übernahm, war es bereits das zweite Mal (2008 - 2016), dass er für den Bookholter Verein an der Linie stand. Insgesamt kann Dietz somit auf 11 1/2 Jahre zurückblicken.



Der aktuelle Kader hat bereits weitestgehend für die Spielzeit 2023/24 zugesagt, sodass Voet und Stroeve ein eingespieltes Team bekommen. Aktuell sind die Nordhorner in der Kreisliga auf Platz 5.