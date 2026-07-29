Sparta Lichtenberg will's wissen: 15 Neue für die Oberliga

SV Sparta Lichtenberg geht mit einem nahezu runderneuerten Kader in die neue Oberliga-Spielzeit. Gleich 15 Neuzugänge schließen sich dem Team von Trainer Dragan Kostic an, nachdem zuvor zahlreiche Spieler den Verein verlassen haben. Der sportliche Leiter Alexander Fischer zeigt sich mit der Transferperiode zufrieden
15 Neue für Kostics Team
Mit einem umfangreichen personellen Umbruch startet Sparta Lichtenberg in die neue Saison der NOFV-Oberliga Nord. Insgesamt 15 neue Spieler stoßen zum Kader von Trainer Dragan Kostic und sollen dem Team nach zahlreichen Abgängen (FuPa Berlin berichtet) neue Qualität und frische Impulse verleihen.
Diese Spieler kommen
Zu den Neuzugängen gehören Ian Kroh und Vico Mücke (beide Union Klosterfelde), Berkay Uysal, Esdras Valenzuela Chmieleski und Wido Hildebrandt (alle Berliner AK 07), Fynn-Jason Karsten (Tennis Borussia Berlin), Luis-Raymond Bossard (Berliner SC), Uthman Mustapha (Ludwigsfelder FC), Jan Wiedemann (BFC Preußen U19), Emre Özkaya (TuS Makkabi Berlin), Bara Abu Hamid (SD Croatia), Mark-Oliver Wittek und Ismael Aseko (beide FC Viktoria 1889 Berlin), Devin Lieberam (VSG Altglienicke U23) sowie Damien Schade (Eintracht Mahlsdorf).
Sparta bleibt seiner Linie treu
Die Neuzugänge absolvieren die komplette Sommervorbereitung bereits gemeinsam mit der Mannschaft. Der Verein verfolgt damit weiterhin seine Strategie, jungen und ambitionierten Spielern eine Perspektive zu bieten und sie gemeinsam mit erfahrenen Kräften weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist den Verantwortlichen bewusst, dass ein großer personeller Umbruch Zeit benötigt, um als Mannschaft zusammenzuwachsen.
Fischer setzt auf den eingeschlagenen Weg
Sportlicher Leiter Alexander Fischer blickt deshalb optimistisch auf die vergangenen Wochen zurück. „Wir freuen uns sehr, dass sich diese Spieler für Sparta entschieden haben. Jeder Einzelne bringt sportliche Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial mit. Jetzt beginnt der entscheidende Teil: Aus vielen guten Fußballern eine Mannschaft zu formen. Daran arbeiten wir seit Beginn der Vorbereitung jeden Tag und werden diesen Weg konsequent weitergehen“, erklärt Fischer.
Seit 2023 in der Oberliga
Für Sparta Lichtenberg ist das große Interesse neuer Spieler zugleich Bestätigung der Entwicklung der vergangenen Jahre. Nach dem Aufstieg in die Oberliga im Jahr 2023 etabliert sich der Verein in der Spielklasse kontinuierlich. Auf Rang drei in der Aufstiegssaison 2023/24 folgen Platz sechs und zuletzt Rang zehn in der vergangenen Spielzeit. An diese Entwicklung wollen die Lichtenberger nun mit einem deutlich veränderten Kader anknüpfen.
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