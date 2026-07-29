Sparta Lichtenberg will's wissen: 15 Neue für die Oberliga

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress, Fra

SV Sparta Lichtenberg geht mit einem nahezu runderneuerten Kader in die neue Oberliga-Spielzeit. Gleich 15 Neuzugänge schließen sich dem Team von Trainer Dragan Kostic an, nachdem zuvor zahlreiche Spieler den Verein verlassen haben. Der sportliche Leiter Alexander Fischer zeigt sich mit der Transferperiode zufrieden

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH

15 Neue für Kostics Team

Mit einem umfangreichen personellen Umbruch startet Sparta Lichtenberg in die neue Saison der NOFV-Oberliga Nord. Insgesamt 15 neue Spieler stoßen zum Kader von Trainer Dragan Kostic und sollen dem Team nach zahlreichen Abgängen (FuPa Berlin berichtet) neue Qualität und frische Impulse verleihen. Diese Spieler kommen

Die Fischerstraße bebt – Foto: Frank Arlinghaus

Fischer setzt auf den eingeschlagenen Weg Sportlicher Leiter Alexander Fischer blickt deshalb optimistisch auf die vergangenen Wochen zurück. „Wir freuen uns sehr, dass sich diese Spieler für Sparta entschieden haben. Jeder Einzelne bringt sportliche Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial mit. Jetzt beginnt der entscheidende Teil: Aus vielen guten Fußballern eine Mannschaft zu formen. Daran arbeiten wir seit Beginn der Vorbereitung jeden Tag und werden diesen Weg konsequent weitergehen“, erklärt Fischer. Seit 2023 in der Oberliga Für Sparta Lichtenberg ist das große Interesse neuer Spieler zugleich Bestätigung der Entwicklung der vergangenen Jahre. Nach dem Aufstieg in die Oberliga im Jahr 2023 etabliert sich der Verein in der Spielklasse kontinuierlich. Auf Rang drei in der Aufstiegssaison 2023/24 folgen Platz sechs und zuletzt Rang zehn in der vergangenen Spielzeit. An diese Entwicklung wollen die Lichtenberger nun mit einem deutlich veränderten Kader anknüpfen. SV Sparta Lichtenberg NOFV-Oberliga Nord

Sparta spielt seit 2023 in der Oberliga – Foto: Chris Ham Photography Sportiv