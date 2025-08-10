– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Sparta Lichtenberg und Tennis Borussia Berlin gewinnen erneut NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 2. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord FC Viktoria Klosterfelde F.C. Hansa II Tasmania + 12 weitere

Der heutige Abschluss des 2. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord brachte klare Ansagen an die Konkurrenz. Sparta Lichtenberg und Tennis Borussia Berlin setzten ihre Siegesserien mit überzeugenden Auftritten fort, während TuS Makkabi in letzter Minute jubelte und Lichtenberg 47 das Derby für sich entschied.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Die Gäste aus Neustrelitz trafen: Anrijs Tomass Kmetjuks brachte die TSG in der 18. Minute mit 0:1 in Führung. Dynamo Schwerin wirkte kurz geschockt, fand aber über Kampf und Leidenschaft zurück ins Spiel. Nach der Pause wurden die Hausherren in der 53. Minute belohnt, als Randy Dei das 1:1 erzielte. Die Freude währte jedoch nur kurz: Fünf Minuten später traf erneut Anrijs Tomass Kmetjuks (58.) und stellte den alten Vorsprung für die TSG Neustrelitz wieder her. Doch Dynamo gab sich nicht geschlagen. In der 67. Minute glich Mohand Almansori zum 2:2 aus. Als sich alle schon mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug Dynamo Schwerin in allerletzter Sekunde zu: Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit für den umjubelten 3:2-Siegtreffer. ---

In Siedenbollentin legte Mahlsdorf einen Traumstart hin. Nils Wilko Stettin traf in der 15. Minute zur Führung und baute diese in der 39. Minute mit seinem zweiten Treffer aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mohamed-Ali El-Ahmar in der 55. Minute auf 3:0, womit die Gäste früh für klare Verhältnisse sorgten. Der Aufsteiger stemmte sich gegen die Niederlage und kam in der 65. Minute durch Peterson Appiah zum 1:3-Anschluss. Doch Mahlsdorf antwortete entschlossen: Peter Köster verwandelte in der 83. Minute einen Elfmeter und stellte den Endstand von 4:1 her. ---

In Wismar waren die Fronten früh geklärt. Evgeni Pataman brachte die Gastgeber bereits in der 14. Minute in Führung. Croatia Berlin versuchte, ins Spiel zu finden, konnte die defensive Ordnung des Gegners jedoch selten gefährden. In der 73. Minute erhöhte Niklas Tille per Elfmeter auf 2:0, bevor Lucas Meyer in der 82. Minute den dritten Treffer nachlegte. Mit diesem klaren Erfolg blieb Anker Wismar im zweiten Spiel ohne Punktverlust. ---

Sparta Lichtenberg präsentierte sich vor 134 Zuschauern in Torlaune und legte schon früh den Grundstein zum zweiten Saisonsieg. Etienne Nikol eröffnete in der 12. Minute, Dominic Schmüser legte nach (29.). Noch vor der Pause erhöhte Daniel Hänsch (42.) auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Nikolas Meyer in der 90. Minute. ---

Eine enge und umkämpfte Partie entschieden die Gäste aus Rostock knapp für sich. Herman Schwarz traf in der 50. Minute zum Tor des Tages und sicherte Hansa II den ersten Saisonsieg. ---

Im Derby setzte Lichtenberg 47 gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen: Christian Gawe traf nach drei Minuten, Richard Max Ohlow erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Bernard Pick brachte Viktoria kurz vor der Pause mit dem 1:2 zurück ins Spiel (41.), doch Sebastian Reiniger machte in der 73. Minute den Auswärtssieg perfekt. ---

Lange mussten die 69 Zuschauer warten, bis der entscheidende Treffer fiel. In der 89. Minute erzielte Kevin Coleman das 1:0 für den TuS Makkabi, der damit die ersten Punkte der Saison einfuhr. Für Aufsteiger Klosterfelde bleibt es bei zwei Niederlagen. ---