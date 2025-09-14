Sparta Lichtenberg siegt im Derby, drei Platzverweise bei Tasmania

Vor 200 Zuschauern in Schwerin zeigte die SG Dynamo von Beginn an, dass sie die Punkte unbedingt behalten wollte. Bereits in der 14. Minute brachte Randy Dei die Gastgeber in Führung. Nach der Pause gelang Enes Küc in der 54. Minute zwar der Ausgleich für die Gäste aus Berlin, doch Dynamo reagierte sofort. Mahdi Mohammadi stellte in der 61. Minute die Führung wieder her, ehe Mario Schilling nur drei Minuten später (64.) auf 3:1 erhöhte. Mit diesem Doppelschlag war die Partie entschieden, und Dynamo feierte einen emotionalen Heimsieg. Viktoria Berlin hingegen bleibt nach fünf Spielen punktlos am Tabellenende. ---

Es entwickelte sich ein wahres Torfestival. Der Berliner AK begann furios: Fodelcio Gomes Pereira brachte sein Team in der 21. Minute in Führung, ehe Ali Ihsan Keles in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+4) auf 2:0 erhöhte. Direkt nach dem Seitenwechsel folgten die nächsten Treffer: Abdulkadir Beyazit traf in der 52. Minute, nur zwei Minuten später legte Furkan Yildirim das 4:0 nach. Doch die Gäste aus Wismar gaben sich nicht geschlagen. Evgeni Pataman (57.) eröffnete die Aufholjagd, Pascal Breier machte mit einem Doppelschlag in der 59. und 88. Minute die Partie noch einmal spannend. In der 86. Minute musste Furkan Yildirim nach Gelb-Rot vom Platz, sodass der BAK in Unterzahl ins Zittern geriet. Am Ende retteten die Berliner den knappen Vorsprung über die Zeit und bejubelten einen wichtigen Heimsieg. ---

Tennis Borussia Berlin musste gegen TuS Makkabi Berlin eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Kevin Coleman in der 49. Minute für die Gästeführung und legte in der 75. Minute zum 0:2 nach. Nur eine Minute später erhöhte Ibrahima Sory Camara auf 0:3. Damit war die Partie entschieden, auch wenn die Gastgeber noch einmal alles versuchten. In der Nachspielzeit sah David Danko für TeBe die Gelb-Rote Karte. ---

Das Derby zwischen dem SV Lichtenberg 47 und dem SV Sparta Lichtenberg elektrisierte die Zuschauer. Vor 1188 Besuchern brachte Viktor Sizov das Team von Sparta bereits in der 14. Minute in Führung. Der S Lichtenberg 47 bemühte sich danach, doch Robin Thomala entschied die Partie in der 85. Minute mit dem Treffer zum 0:2. Sparta bleibt damit an der Tabellenspitze. ---

Die TSG Neustrelitz feierte einen furiosen 5:1-Heimerfolg gegen den FSV Optik Rathenow. Kevin Akogo erzielte in der 11. Minute das 1:0, doch Christiantus Nnanna Onu glich nur eine Minute später aus. Direkt nach der Pause sorgte Marius Schreiber mit dem 2:1 für die erneute Führung. In der Schlussphase legten die Neustrelitzer noch einmal nach: Nick Höfer (86.), Manuel Härtel (88.) und Justus Guth per Foulelfmeter in der Nachspielzeit erhöhten auf 5:1. Rathenow schwächte sich zudem durch die Gelb-Rote Karte von Enes Gök in der 82. Minute. ---

Torlos, aber hochdramatisch verlief das Duell zwischen dem SV Tasmania Berlin und der SG Union 1919 Klosterfelde. Tasmania musste gleich zei Platzverweise hinnehmen: Tim Häußler (30.) und Pedro Vitor Cruz Magalhaes (55.) sahen jeweils Gelb-Rot. Auch die Gäste aus Klosterfelde schwächten sich in der Schlussphase durch die Ampelkarte für Maximilian Boritzki (77.). Trotz Unter- und Überzahlsituationen gelang keinem Team ein Treffer – ein hart erkämpfter Punkt für beide Seiten. ---

Der S.D. Croatia Berlin trennte sich vom SV Siedenbollentin mit 1:1. Jakub Jan Klimko brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Mehmet Uzuner glich in der 56. Minute aus. In der Schlussphase wurde es hitzig: Cihat Birol sah in der 90. Minute die Rote Karte. Trotz Unterzahl hielt Croatia das Remis fest. ---