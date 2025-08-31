Sparta Lichtenberg gewinnt 6:3-Spektakel

Bereits in der 17. Minute brachte Adrian Heinle die Gäste in Führung und sorgte für Ruhe im Spiel der TSG. Tennis Borussia versuchte anschließend, Druck aufzubauen, fand jedoch keine Lücke in der stabilen Defensive der Gäste. In der 79. Minute erhöhte Younes Laribi auf 2:0 und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg. In der Nachspielzeit machte Laribi mit seinem zweiten Treffer in der 90.+6 Minute endgültig alles klar. ---

Die Gäste aus Klosterfelde erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute durch Caner Özcin in Führung. Doch die Antwort des FC Anker Wismar ließ nicht lange auf sich warten: Niklas Tille verwandelte in der 29. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Wenig später sorgte Gentuar Durmishi in der 32. Minute erneut für die Führung der Gäste. Jonas Hurtig glich in der 42. Minute zum 2:2 aus, ehe Lares Kodanek in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den 3:2-Führungstreffer für Wismar erzielte. Direkt nach dem Seitenwechsel war es erneut Caner Özcin, der in der 46. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand besorgte. Trotz Unterzahl – Danilo John hatte in der 27. Minute Gelb-Rot gesehen – stemmte sich Wismar gegen die Angriffe der Gäste und verteidigte das Remis bis zum Schlusspfiff. ---

26 Zuschauer erlebten ein Spiel voller Dramatik. Randy Dei brachte die Gäste aus Schwerin in der 29. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang vergab Ismail Ceesay in der 52. Minute die große Chance auf den Ausgleich, als er mit einem Elfmeter scheiterte. Doch in der Schlussphase explodierte das Spiel: Maximilian Stahl traf in der 80. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf musste Vsevolods Camkins in der 84. Minute mit Rot vom Platz, ehe Tyron Koomson den fälligen Handelfmeter in der 85. Minute verwandelte. ---

Ein wahres Torfestival bot sich den 146 Zuschauern. Bereits in der 2. Minute traf Dominic Schmüser zur Führung, ehe Etienne Nikol in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Piotr Woznikiewicz brachte die Gäste in der 36. Minute heran, doch erneut Nikol stellte direkt nach der Pause in der 46. Minute den alten Abstand her. Daniel Hänsch traf in der 60. Minute zum 4:1. Croatia steckte nicht auf, Mehmet Uzuner erzielte in der 78. Minute das 4:2, bevor Gani Gashi in der 84. Minute und Nikolas Meyer in der 90.+2 Minute für die Vorentscheidung sorgten. Erdi Temel traf in der 90.+4 Minute noch zum 6:3-Endstand. ---

Im Duell zweier Spitzenteams zeigte sich Tasmania nervenstark. Youssef Labbouz erzielte in der 28. Minute die Führung für die Gastgeber. Lichtenberg antwortete nach der Pause, als Sebastian Reiniger in der 60. Minute den Ausgleich markierte. In einer hochdramatischen Schlussphase gelang Nathaniel Amamoo in der 90.+6 Minute der viel umjubelte Siegtreffer. ---

Für den FC Viktoria setzt sich die Negativserie fort. Dabei begann die Partie vielversprechend: Aboudoul-Rachid Tchadjei traf in der 23. Minute zur Führung. Doch nach der Pause drehte der Berliner AK auf: Furkan Yildirim glich in der 63. Minute aus, Dodi Nsungu traf in der 68. Minute zur Führung, ehe erneut Yildirim in der 74. Minute und Abdulkadir Beyazit in der 75. Minute auf 1:4 erhöhten. Ron Hasani erzielte in der 90.+2 Minute nur noch Ergebniskosmetik. ---

Mahlsdorf und Rathenow trennten sich nach einem intensiven Spiel mit einem Unentschieden. Nima Amiri brachte Rathenow in der 19. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später stellte Willi Noack in der 21. Minute den Ausgleich her. Yohji Irvan Koré erzielte in der 33. Minute die erneute Führung für die Gäste, ehe Christoph Zorn in der 57. Minute den Ausgleich für Mahlsdorf markierte. ---