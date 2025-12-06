Sparta II will Delay Sports ärgern, Grünau Marienfelde II

Die Bezirksliga-Staffel 2 erlebt eine ihrer spannendsten Phasen: Delay Sports lässt unerwartet Federn in Grünau am Dienstag, Veritas marschiert, Stern Marienfelde dominiert, Lübars bleibt das Überraschungsteam. Unten kämpfen gleich vier Klubs ums Überleben. Die Trainer stehen unter Strom, die Torjäger im Fokus – und der 14. Spieltag verspricht erneut Drama pur.

SCC II rangiert als Zwölfter gefährlich nah an der Abstiegszone und verlor am vergangenen Spieltag 1:3 bei GW Neukölln. Trainer Philip Preikschat fordert vor allem defensiv mehr Stabilität. Concordia Wittenau kommt nach einem 1:1 gegen Traber Mariendorf mit leichtem Rückenwind, bleibt aber als Achter weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Trainer Thomas Heyman setzt auf die Offensivkraft seines Teams, das spielerisch oft überzeugt, aber zu selten entschlossen agiert. Beide Mannschaften wollen den Sprung aus der Gefahrenzone – ein Duell, das mehr mit Charakter als mit Tabellenlogik entschieden wird.

Der Tabellensiebte Lübars will nach dem 1:1 gegen Schlusslicht Concordia Wilhelmsruh die so starke Saison fortschreiben. Trainer Detlef Fitzek fordert mehr Konsequenz vorne – vor allem von Vincent Schareina, der bereits neun Tore erzielt hat und immer wieder den Unterschied macht. Gegen den Vorletzten Traber Mariendorf, trainiert von Jonathan Lorenzi, geht Lübars als klarer Favorit ins Rennen. Traber erkämpfte zuletzt ein 1:1 gegen Concordia Wittenau, doch die Lage bleibt prekär. Hoffnungsträger bleibt Torjäger Roger Abdallah, der bereits siebenmal getroffen hat. Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel: Lübars will oben dranbleiben, Traber braucht Punkte zum Überleben.

Ein Spitzenspiel aus der zweiten Reihe: Bosna, trainiert von Edin Jukic, steht nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB Berlin als Sechster leicht unter Druck. Ihre Doppelspitze mit Omer Hamzić und Esmir Salihović – beide bei sieben Toren – bleibt brandgefährlich. GW Neukölln reist als Tabellendritter an und imponierte zuletzt beim 3:1 gegen SCC II. Trainer Volkan Ergin hat eine der stabilsten Mannschaften der Liga geformt, und besonders N. Schyschka, der neun Treffer erzielte, bleibt ein Dauerfaktor im Angriff. Ein Duell auf Augenhöhe, das direkten Einfluss auf die Aufstiegsplätze haben kann.

Veritas ist nach dem klaren 5:0 gegen Sparta Lichtenberg die Mannschaft der Stunde. Trainer Abdul Aziz Fakhro lässt ein hochriskantes, aber faszinierendes Offensivsystem spielen – und seine Stars liefern: Mehmet Aydin, Gürkan Özkan und Sebastian Ghasemi-Nobakht stehen allesamt unter den Top-Torjägern. Als Tabellenzweiter will Veritas sich weiter festbeißen, denn der Aufstiegsrang ist greifbar. Der Berliner TSC von Trainer Konrad Wanka reist als Tabellenzehnter an und kassierte zuletzt ein bitteres 0:7 bei Stern Marienfelde. Hoffnungsträger Leon Heydorn steht bei neun Saisontoren und soll dem Spiel neue Durchschlagskraft geben. Veritas geht als haushoher Favorit ins Match – doch der TSC weiß, wie man Spiele wild macht.

Morgen, 12:30 Uhr Delay Sports Berlin Delay Sports SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II 12:30 live PUSH

Der Favorit patzt – und Berlin spricht darüber. Das 1:1 von Delay Sports beim Grünauer BC ist eine der großen Überraschungen der Saison. Trainerduo Kevin Pannewitz und Andreas Schild zeigt sich ungewohnt kritisch: Das Ziel „zweistellig jedes Spiel“ bleibt weit entfernt, auch wenn Stars wie Pascal Brossmann (19 Tore), Zulu Ernst (12 Treffer) und Sidney Friede (9 Tore) weiterhin glänzen. Als Tabellenvierter dürfen sie sich keinen weiteren Ausrutscher leisten. Sparta Lichtenberg II, trainiert von Kilian Kitta, verlor zuletzt 0:5 gegen Veritas und steckt als Elfter im Abwärtsstrudel. Hoffnung bringt Torjäger Luca Lescano, der bereits siebenmal erfolgreich war. Alles andere als ein klarer Delay-Sieg wäre erneut ein Berliner Beben.

Morgen, 12:45 Uhr BSV Heinersdorf Heinersdorf VfB Berlin 1911 VfB Berlin 12:45 PUSH

Heinersdorf bleibt ein unberechenbares Team. Das 2:4 gegen Stern Britz riss Trainer Paul Koste zurück in den Abstiegskampf. Seine große Hoffnung heißt Peer-Phillip Brendler, der in nur sechs Spielen sieben Tore erzielte. Der VfB Berlin von Trainer Maik Mann hingegen gewann das Spitzenspiel gegen Bosna mit 3:1 und steht als Tabellfünfter weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Offensivstars Gino Gillmeister und John Klaucke (jeweils acht Treffer) gehören zu den gefährlichsten Duos der Liga. Ein Match mit klarer Rollenverteilung – doch Heinersdorf liebt Überraschungen.

Morgen, 14:00 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II Grünauer BC 1917 Grünauer BC 14:00 PUSH

Der Spitzenreiter stolziert durch die Liga – das 7:0 über den Berliner TSC zeigt die Dominanz von Trainer Martin Lorenz’ Team. Mit Marc-Jerome Schmidt als treibender Kraft in der Offensive (13 Tore) bleibt Marienfelde derzeit das Maß aller Dinge. Grünau dagegen kommt als Tabellendreizehnter und lebt mit Trainer Christof Reimann von diesem unglaublichen 1:1 gegen Delay Sports. Torjäger Lucian Grabowski (7 Tore) wird erneut viel Verantwortung tragen. Doch gegen diese Übermannschaft aus Marienfelde wirkt selbst ein Punkt wie eine kleine Sensation.

Morgen, 14:00 Uhr SV Stern Britz 1889 Stern Britz FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh 14:00 PUSH