Sparta holt Torjäger aus der Bremen-Liga

Mamadou Koné wechselt von der LTS Bremerhaven an die Pestalozzistraße und soll die Offensive der 1. Herren verstärken – Ausbildung bei RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg.
Der FC Sparta Bremerhaven hat seine Offensive für die kommende Saison verstärkt: Mamadou Koné wechselt vom Bremenligisten LTS Bremerhaven zum Verein an die Pestalozzistraße. Der 20-jährige Angreifer soll künftig für die 1. Herren auf Torejagd gehen.
Ausgebildet bei RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg
Koné bringt eine namhafte fußballerische Ausbildung mit. In seiner Jugend durchlief er unter anderem die Nachwuchsabteilungen von RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg und wurde dort nach Vereinsangaben auf höchstem Niveau ausgebildet.
Sportlich soll der Angreifer genau jene Qualitäten mitbringen, die sich Sparta für die eigene Offensive wünscht: Tempo, Physis, Durchsetzungsvermögen und Abschlussstärke. Mit seiner Wucht und seinem Torriecher soll er dem Angriffsspiel zusätzliche Optionen verschaffen und für mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen.