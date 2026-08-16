Sparta holt Torjäger aus der Bremen-Liga

– Foto: Marcel Eichholz

Mamadou Koné wechselt von der LTS Bremerhaven an die Pestalozzistraße und soll die Offensive der 1. Herren verstärken – Ausbildung bei RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg.

Der FC Sparta Bremerhaven hat seine Offensive für die kommende Saison verstärkt: Mamadou Koné wechselt vom Bremenligisten LTS Bremerhaven zum Verein an die Pestalozzistraße. Der 20-jährige Angreifer soll künftig für die 1. Herren auf Torejagd gehen.

Ausgebildet bei RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg