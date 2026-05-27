Sparta Göttingen verstärkt sich mit Joshua Drevenstedt

Joshua Drevenstedt wurde fußballerisch über Jahre beim 1. SC Göttingen 05 ausgebildet und spielte seit der U15 fast ausschließlich für den Traditionsverein. Zwischenzeitlich sammelte der Offensivspieler zudem Erfahrungen bei Eintracht Braunschweig, ehe er nach Göttingen zurückkehrte.

In der laufenden Saison stand der 20-Jährige für den 1. SC Göttingen 05 in der Landesliga mehr als 20-mal auf dem Platz. Nun folgt der nächste Schritt seiner Laufbahn. Bei Sparta Göttingen soll Drevenstedt vor allem mit Tempo und Technik auf den Außenbahnen für neue Impulse sorgen.