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Sparta Göttingen verstärkt sich mit Joshua Drevenstedt
Sparta Göttingen treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Joshua Drevenstedt ein weiteres junges Talent verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt vom 1. SC Göttingen 05 an den Greitweg und soll künftig die Außenbahn des Bezirksligisten beleben.
Joshua Drevenstedt wurde fußballerisch über Jahre beim 1. SC Göttingen 05 ausgebildet und spielte seit der U15 fast ausschließlich für den Traditionsverein. Zwischenzeitlich sammelte der Offensivspieler zudem Erfahrungen bei Eintracht Braunschweig, ehe er nach Göttingen zurückkehrte.
In der laufenden Saison stand der 20-Jährige für den 1. SC Göttingen 05 in der Landesliga mehr als 20-mal auf dem Platz. Nun folgt der nächste Schritt seiner Laufbahn. Bei Sparta Göttingen soll Drevenstedt vor allem mit Tempo und Technik auf den Außenbahnen für neue Impulse sorgen.
Der Neuzugang selbst sieht gute Perspektiven bei seinem neuen Verein. „Ich habe mich für Sparta entschieden, da ich viel Spielpraxis und Erfahrung sammeln will. Außerdem sehe ich in der Mannschaft und im Verein viel Potenzial nach oben und ich möchte Teil dieser Entwicklung sein“, erklärt Drevenstedt.
Mit der Verpflichtung setzt Sparta Göttingen seinen Kurs fort, junge und ambitionierte Spieler einzubinden. Nach Vereinsangaben gewinnt der Kader damit weiter an Breite und Variabilität für die kommende Spielzeit.