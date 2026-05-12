Sparta Göttingen verpflichtet Mohamed N’Kony Taboure 25-Jähriger Mittelfeld- und Defensivspieler wechselt zur Saison 2026/2027 an den Greitweg von NB · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sparta Göttingen Instagra

Sparta Göttingen treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Mohamed N’Kony Taboure hat der Bezirksligist seinen zweiten Neuzugang vorgestellt. Der flexibel einsetzbare 25-Jährige bringt nach Angaben des Vereins langjährige Erfahrung aus der Landesliga mit.

Der 25-Jährige kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive eingesetzt werden und gilt innerhalb des Vereins als gezielte Verstärkung. Sparta hebt insbesondere die „flexible Einsatzmöglichkeit im Mittelfeld und Verteidigung“ sowie die „langjährige Landesliga-Erfahrung“ hervor. Nach Vereinsangaben handelt es sich bei Taboure um einen „Wunschspieler“, der der Mannschaft weitere Stabilität geben wird.

Wie bereits Neuzugang Amin Al Debek entschied sich auch Taboure laut Sparta Göttingen aus persönlichen Gründen für einen Wechsel an den Greitweg. Ausschlaggebend seien dabei vor allem die Zusammenarbeit mit Trainer Esmir Muratovic sowie mit dem zukünftigen Spieler- und Co-Trainer Amin Al Debek gewesen. Zudem freue sich der Neuzugang „auf die neue Herausforderung“, die ihn und die Mannschaft in der kommenden Spielzeit erwarte.