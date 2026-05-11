Sparta Göttingen verpflichtet Amin Al Debek als Spieler und Co-Trainer

– Foto: Sparta Göttingen

Sparta Göttingen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben: Amin Al Debek wechselt im Sommer an den Greitweg und wird künftig als Spieler und Co-Trainer fungieren. Der Bezirksligist verbindet mit der Verpflichtung des 28-Jährigen auch die Hoffnung auf einen personellen und sportlichen Neustart.

Mit Amin Al Debek sichert sich Sparta Göttingen einen erfahrenen Mittelfeldspieler, der in der Vergangenheit bereits auf höherem Niveau aktiv war. Der 28-Jährige spielte bis zu seinem 18. Lebensjahr im Libanon Fußball und absolvierte dort Einsätze für die U16- und U18-Nationalmannschaften seines Heimatlandes.

Seit 2018 stand Al Debek bei der SVG Göttingen unter Vertrag, wo er Erfahrungen in der Landes- und Oberliga sammelte. Nun folgt der Wechsel in die Bezirksliga zu Sparta Göttingen, wo er künftig eine Doppelrolle als Spieler und Co-Trainer übernehmen wird.

Der Verein sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die Neuausrichtung der Mannschaft. Al Debek soll laut Klub dabei helfen, „eine Mannschaft aufzustellen, welche Sparta ein neues Gesicht geben soll“.

Auch der Neuzugang selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich bei dem Team zu sein und dieses ab der nächsten Saison zu unterstützen, sowie diesen Neuanfang der Mannschaft zu begleiten“, erklärte Al Debek. Besonders reizvoll sei für ihn die Möglichkeit, sich „als Spieler und Führungsperson weiterzuentwickeln“. Zudem freue er sich auf die Zusammenarbeit mit Trainer Esmir Muratović, den er bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der SVG Göttingen kenne.

Trainer Muratović äußerte sich ebenfalls positiv über die Verpflichtung. „Amin ist auf und neben dem Platz ein Vorbild. Er kann und wird die Mannschaft gut führen und er hat mein volles Vertrauen“, sagte der Coach. Gleichzeitig kündigte Muratović weitere personelle Veränderungen an. Man befinde sich bereits in Gesprächen mit weiteren Spielern, sodass das Team „viele neue Gesichter dazubekommt und ab Sommer neu angreifen kann“.