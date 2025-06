Sparta Göttingen verpflichtet Abdelhafiz Dalil für die Außenbahn

Göttingen – Bezirksligist Sparta Göttingen hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Mit Abdelhafiz Dalil kehrt ein ehemaliger Spieler an den Greitweg zurück, der bereits in der Landesliga-Saison das Trikot der Göttinger getragen hatte. Der 27-Jährige soll das Team insbesondere auf der Außenbahn verstärken.

In der lezten Saison konnte er in sieben Spielen ein Tor für Dostluk erzielen, in dem Jahr davor stand er elf mal für den SV Bovenden in der Landesliga auf dem Platz.

Mit dem Transfer verfolgt Sparta Göttingen das Ziel, die Kaderbreite zu erhöhen und spielerische Qualität auf den Außenpositionen hinzuzugewinnen. Dalils Vertrautheit mit dem Team und dem Umfeld könnte sich dabei als Vorteil erweisen.