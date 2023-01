Sparta Gerderath hat sich nach dem Abstieg gefangen FuPa-Wintercheck: Oliver Müller kann die Entwicklung bei Sparta Gerderath nach dem Abstieg nur positiv hervorheben.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal Erklärt Oliver Müller, Trainer von Sparta Gerderath, wie sich die Mannschaft nach dem Abstieg zusammengerauft hat und in der neuen Liga angekommen ist.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Oliver Müller: Nach dem unglücklichen Abstieg im Sommer und den damit verbundenen Abgängen von Leistungsträgern, hat sich die Mannschaft doch ziemlich gut entwickelt. Wir treiben den Umbruch weiter voran und haben ein junges Team. Sicherlich war der Start in die Saison mit zwei Unentschieden und einer Niederlage nicht optimal, aber das war auch keine Überraschung, da die Jungs erstmal in der neuen Liga ankommen mussten. Danach wurde es von Woche zu Woche besser, was auch an gewissen Automatismen lag, die dann gegriffen haben.

Gibt es Veränderungen im Team?

Müller: Bisher haben wir mit Jannik Jansen einen weiteren Torhüter verpflichtet. Wir sind auch noch mit weiteren Spielern in Gesprächen und wollen da natürlich auch schnellstmöglich Vollzug melden um unsere weitere Kaderplanung voranzutreiben.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Müller: Da kann und möchte ich keinen einzelnen Spieler hervorheben. Wir sind im Gesamten gewachsen und haben uns weiterentwickeln können.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Müller: Da gibt es eigentlich mehr als zwei Spiele. Ein wichtiger Sieg war gegen Kleingladbach, wo die Jungs um jeden Zentimeter gekämpft haben und letztlich vielleicht etwas glücklich aber nicht unverdient als Sieger vom Platz gegangen sind. Auch das Spiel gegen Helpenstein darf da nicht vergessen werden, weil die Jungs da einfach taktisch alles umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben und dadurch einen überzeugenden Sieg einfahren konnten. Ebenso darf man aber auch das Spiel in Holzweiler nicht außen vor lassen, wo wir hinten lagen und nach einigen Umstellungen, durch absoluten Willen und einer Energieleistung am Ende noch siegreich waren. Dem Gegenüber stehen dann aber auch die Spiele gegen Katzem und Hilfarth, wo man eigentlich klar in Führung liegen muss und am eigenen Unvermögen vor dem gegnerischen Tor gescheitert ist. Das zeigt dann auch wieder schonungslos, wo der Schuh im Kader drückt und wo dringend nachgebessert werden muss, damit man in Zukunft um den Aufstieg spielen kann.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Müller: Es wäre schön, die Jungs an denen wir interessiert sind, an die Spartastraße zu holen, um damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins zu sichern.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Müller: Da gibt es schon das ein oder andere Witzige, was zu erzählen wäre. Aber das würde den Rahmen sprengen und bleibt innerhalb der Sparta-Familie.