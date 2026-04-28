Sparta Gerderath blickt zuversichtlich in die Zukunft

Bei der Jahreshauptversammlung von Sparta Gerderath am 18. April wurde mit Eugen Ewert der neue Trainer vorgestellt, der in der Region bestens bekannt ist. In der Vergangenheit war er unter anderem bei den Vereinen Kückhoven II, Ophoven und Doveren tätig und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk.

Mit Ewert kommen auch einige Spieler aus seiner Zeit von Kückhoven nach Gerderath. So schließen sich Michael Dombrowski, Pascal Raberg und Philipp Behnke der Sparta an. Besonders erfreulich ist zudem die Verpflichtung von Angelo Rütten aus Schaufenberg, der mit seiner Familie nach Gerderath gezogen ist. Der torgefährliche Offensivspieler erzielte in den vergangenen drei Jahren rund 60 Treffer und gibt Anlass zur Hoffnung, dass Sparta wieder über einen echten Stürmer verfügt – eine Position, die in Gerderath lange Zeit schwer zu besetzen war. Gemeinsam mit ihm wechselt auch sein Freund Marcel Sorek, der zuletzt in Boisheim aktiv war.