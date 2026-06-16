Sparta gelingt der direkte Wiederaufstieg – Hohenlinden ungeschlagen Diese Teams heben ab von Michel Guddat / Marcel Huse · Heute, 15:33 Uhr · 0 Leser

HaHoHe SpVgg!!!! – Foto: SpVgg Thalkirchen II

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis München.

FuPa sucht die Meister Oberbayerns. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

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WhatsApp: 0170/7126650 Aßling/Grafing ballert sich in die Bezirksoberliga

Liebe Bezirksliga, Assling/Grafing hat heute leider kein Foto für dich. – Foto: SG Assling/Grafing

Auf ein siebtes Jahr Bezirksliga hatten diese Damen wohl keine Lust. Mit 51 Zählern auf dem Konto und nur einer Niederlage im Gepäck, geht es für Aßling/Grafing schnurstracks in die Bezirksoberliga. Sparta München gelingt der direkte Wiederaufstieg in die B-Klasse

Glückwunsch zum direkten Wiederaufstieg! – Foto: VfB Sparta München

Anspannung bis zur letzten Sekunde: ein Sieg gegen RW Tunesien II hätte gereicht, um die Meisterschaft aus eigener Hand perfekt zu machen. Letztendlich endete die Partie 3:3. Erst nach dem Abpfiff kam die glorreiche Nachricht: Italia III patzte gegen Alte Haide und Sparta München wird nach einer bemerkenswerten Saison Meister. Hohenlinden II wird ungeschlagener Meister

Herzlichen Glückwunsch und Happy Birthday!! – Foto: SV Hohenlinden II

Ehre, wem Ehre gebührt! Und das im Jubiläumsjahr! 75 Jahre Hohenlinden und die Zwoate krönt das Jahr mit dem B-Klassen-Aufstieg, 102:18 Treffern und der ungeschlagenen Meisterschaft. HaHoHe SpVgg! Thalkirchen schnappt sich den Titel

HaHoHe SpVgg!!!! – Foto: SpVgg Thalkirchen II

Mit einem 5:0-Auswärtssieg sicherte sich die Zwoate von Thalkirchen den Meistertitel der B-Klasse 4! Zwar ist die SpVgg Punktgleich mit dem BSC Sendling München II – das dürfte die Männer aber nicht vom Feiern abgehalten haben. Turnerbund steigt zum dritten Mal in Folge auf

Prost Mädels! Die Maß Aperol habt ihr euch verdient – Foto: TSV Turnerbund München

Der Höhenflug der Damen des TSV Turnerbund nimmt wohl kein Ende. Die Münchnerinnen steigen zum dritten Mal in Serie auf und marschieren in die Landesliga mit einem Torverhältnis von 79:21 Toren! Mit 106 Toren und 16 Punkten Vorsprung: Turnerbund II zieht an allen vorbei

Was für eine Saison der zweiten Damenmannschaft!! Hut ab! – Foto: TSV Turnerbund München II

Beim TSV Turnerbund gibt es gleich noch eine Grund zum Feiern: Auch die zweite Damenmannschaft krönt sich zum Meister. Mit einem Torverhältnis von 106:9 Toren und 16 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz, haben sie sich den Titel mehr als verdient. Kosova München kehrt nach fünf Jahren in die Bezirksliga zurück

Kosova München kehrt nach fünf Jahren in die Bezirksliga zurück. – Foto: FC Kosova München

Mit 69 Punkten auf dem Konto und nur einer einzigen Niederlage kehrt der FC Kosova München nach fünf Jahren wieder in die Bezirksliga zurück. Der Stürmer der Kosovaren feiert dabei einen Doppel-Erfolg. Denn Shqipdon Ademi wird zusätzlich Top-Torjäger der Kreisliga München. Glückwunsch! Zorneding hat in einem epischen Meisterrennen am Ende die Nase vorn

Chapeau für diese Saison, aber die Aufstellung beim Mannschaftsbild muss beim TSV Zorneding III noch geübt werden... – Foto: TSV Zorneding III

Spannung pur gab es im Schlussspurt der B-Klasse 6. Die dritte Mannschaft der Zornedinger schnappte sich zwar letztendlich die Meisterschaft, tat dies allerdings auf höchst dramatische Art und Weise. Der Vizemeister TSV Poing II hatte eine bessere Tordifferenz, aber am Ende eben zwei Punkte weniger als der Primus. Gibt es beim DJK Pasing Pyrotechniker in der Mannschaft?

Ein Schnappschuss für die Götter! Wenn da nicht bald ein neues Bild im Vereinsheim des DJK Pasing aufgehängt wird... – Foto: DJK Pasing III

Was aussieht wie die Ultragruppierung einer Bundesliga-Mannschaft ist eigentlich die Dritte Mannschaft des DJK Pasing. Der A-Klassen-Meister hat beim Einkauf der Pyro sogar die Vereinsfarben perfekt getroffen. Solche Bilder gehören einfach ins Louvre! Junglöwen krönen sich zum Bayernliga-Meister

"57, 58, 59, 60 ja so klingt’s im Chor!" – Foto: TSV 1860 München II

Mit einem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen den FC Ismaning hat die U21 des TSV 1860 München ihr Meisterstück perfekt gemacht. Die Junglöwen sicherten sich damit den Titel in der Bayernliga. Trotz des sportlichen Erfolgs bleibt der Aufstieg jedoch verwehrt, da die Profis der Löwen weiterhin in der 3. Liga spielen.

Gratulation auch an Kayabunar (zweiter von li.), Saller (li.) und co. – Foto: TSV 1860 München II

Türk Garching wird ungeschlagener Meister

Und jetzt alle Lächeeln - ein breites Meisterlächeln bietet Türk Garching – Foto: FC Türk Sport Garching

Was für eine Saison des FC Türk Sport Garching! Nach 24 Spieltagen steht die Mannschaft um Fatih Topcu ohne einzige Niederlage an der Tabellenspitze und krönt sich damit eindrucksvoll zum ungeschlagenen Meister. Eine außergewöhnliche Leistung – Wahnsinn! Birkenhof-Eschenried feiert den Aufstieg in die Kreisklasse

Party,Party,Party gab es bestimm reichlich beim FV Birkenhof-Eschenried – Foto: Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried

Meister der A-Klasse 2 ist der FC Birkenhof-Eschenried! Mit 19 Siegen und nur 2 Niederlagen und einem Torverhältnis von 97:22 Toren hat sich die Mannschaft den Aufstieg auch sowas von verdient! Olympiadorf III jubelt in der B-Klasse 3

Olympiadorf III lässt es in der B-Klasse krachen. – Foto: SV Olympiadorf III

Jubeeeeln darf der SV Olympiadorf III in der B-Klasse 3. Nach dem 8:0-Heimsieg gegen den SV Sentilo-Blumenau II machte die Mannschaft die Meisterschaft perfekt. Glückwunsch! 112 Tore! Weichs II ballert sich zum Meister der C-Klasse 1

Prost Männer! Wie viel Liter Bier wohl an diesem Nachmittag getrunken worden sind? – Foto: SV Weichs II

Auch in der C-Klasse 1 ist die Entscheidung bereits gefallen: Der SV Weichs II sicherte sich mit starken 68 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 112:28 die Meisterschaft. Nach dem souveränen 6:2-Auswärtssieg am 23. Spieltag beim TSV Kollbach war die Meisterschaft besiegelt. TSV Poing marschiert unaufhaltsam in die Kreisliga

Poing is back! Der TSV stürmt in die Kreisliga und feiert mit schneller Brille und ordentlich flüssiger Nahrung den Aufstieg und die Meisterschaft! – Foto: TSV Poing

Der TSV Poing ist zurück in der Kreisliga! Und daran ließen die Jungs von Trainer Florian Muck keine Zweifel: Ganze zwölf Punkte trennen Poing und den Zweitplatzierten aus Grafing. Das nennt man dann wohl Durchmarsch! DJK Würmtal feiert im Jubiläumsjahr die Meisterschaft

Des Shirt steht den Jungs von der DJK Würmtal aber ausgezeichnet! In diesem Sinne: Prost, Meister samma! – Foto: DJK Würmtal

Zufall oder ist da etwas im Busch? Die DJK Würmtal schnappt sich ausgerechnet im Jubiläumsjahr die Meisterschaft in der C-Klasse und feiert den Aufstieg in die B-Klasse! 100 Jahre DJK und der Titel – Chapeau! VfB Forstinning kehrt in die Landesliga zuück

Der VfB Forstinning bejubelt den Aufstieg in die Landesliga. – Foto: VfB Forstinning

Was für eine Saison des VfB Forstinning! In beeindruckender Art und Weise kehrt der VfB in die Landesliga zurück. Die Mannschaft von Gery Lösch marschiert ungeschlagen durch die Liga und durfte dazu noch den Gewinn des Totopokals München feiern.

Und durfte gleich nochmals jubeln: Auch der Totopokal München geht an den VfB. – Foto: VfB Forstinning

Geschichte geschrieben: SV Nord München-Lerchenau steigt erstmals in die Landesliga auf

Oooooooohhh, heeeyyy! Der SV Nord München-Lerchenau feiert den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga, – Foto: Manfred Gorus

Der SV Nord München-Lerchenau darf sich offiziell Landesligist nennen – und das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte! Dank des 9:0 gegen Fatih Ingolstadt sicherten sich die Nordler bereits drei Spieltage vor Schluss den Meistertitel der Bezirksliga Nord.

Und nochmal zum Mitschreiben: SV Nord Meister 25/26! – Foto: Manfred Gorus

SV Günding kehrt nach zwei Jahren in die Kreisliga zurück

Heiliger Bimbam, das Dezibel-Messgerät muss beim SV Günding explodiert sein. – Foto: SV Günding.

Der SV Günding ist zurück in der Kreisliga – und das überaus verdient! Mit ganzen 14 Punkten Vorsprung thront von Spielertrainern Alexander Fellner und Stephan Liebl auf dem ersten Platz und durfte bereits vergangene Woche den Meistertitel feiern.

"Hurra Hurra, die Gündinger sind da!": Günding steigt nach zwei Jahren wieder in die Kreisliga auf – Foto: SV Günding

DJK SB München Ost spielt in der nächsten Saison Kreisklasse

Mit Kind und Kegel: Die DJK SB München wirft sich nach dem Meistertitel in Schale und feiert den Kreisklassen-Aufstieg. – Foto: DJK SB München Ost

3:0-Sieg im Topspiel gegen die SpVgg Haidhausen II und die Party konnte beginnen! Die DJK SB München Ost schnappte sich den Meistertitel der A-Klasse 5 München und darf sich in der kommenden Saison zum ersten Mal Kreisklassist nennen. TSV Indersdorf II lässt es in der B-Klasse krachen

Feuchtfröhlich gings beim TSV Indersdorf II her, nachdem der Aufstieg in die A-Klasse gesichert wurde. – Foto: Lewin Weinberger