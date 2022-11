Sparta erkämpft sich in Neuenbeken drei Punkte

In der 80. Minute nahm sich Max Ivkin für die Spartaner ein Herz und preschte über Rechtsaußen nach vorne setzte einen scharfen Ball in die Mitte, den letztlich ein Neuenbekener ins eigene Tor bücksierte. Die Neuenbekener beeindruckte dies wenig. Bereits zwei Minuten später glichen sie durch Enrico Bernal nach einem Freistoß erneut aus. Beide Mannschaften warfen nun alles nach vorne. In der 90. Minute wurde dann Waldemar Ritter etwa 25 Meter vor dem Strafraum gelegt. Der an dem Tag überragende Maxim Hasan nahm sich den Ball und setzte den Freistoß sensationell in den langen Torwinkel der Gastgeber und stellte so den 3-4 Endstand her.

Spartas Spielertrainer Waldemar Ritter nach dem Spiel: „Wie wir nach den vorherigen Wochen und den Ausfall von Alex nach 10 Minuten als Mannschaft agiert haben und uns in jeden Zweikampf geschmissen haben, war wirklich stark. Wir haben bis zur 60-65 Minute ein herausragendes Spiel gemacht und haben eine 1000% Chance zum 3:0, welche wir erneut liegen lassen. Im Anschluss daran erarbeitet sich Neuenbeken durch lange Bälle und Standards Chancen und wir sind nicht konsequent genug in der Verteidigung der zweiten Bälle."

"Das ist bereits das vierte Spiel in dieser Saison, bei welchem wir den Sack nicht frühzeitig zu machen und im Anschluss dann zittern müssen. Trotzdem ein riesen Kompliment ans ganze Team für die kämpferische Leistung. Wir werden am Sonntag - egal wie viele Leute noch fit sind - alles raushauen und versuchen nochmal dieselbe Energie auf den Platz zu bringen.“