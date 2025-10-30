 2025-10-30T09:37:45.468Z

Allgemeines
Heimspiel für die SVG.
Heimspiel für die SVG. – Foto: Roberto Parolari

Sparta empfängt Benrath, zuvor fordert Nievenheim die SVG Weissenberg

Bezirksliga Niederrhein 1: Die SVG Neuss-Weissenberg eröffnet am Freitag den Spieltag gegen VdS Nievenheim, am Sonntag gastiert die SG Benrath-Hassels bei Sparta Bilk.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Die SVG Neuss-Weissenberg eröffnet am Freitag den Spieltag gegen VdS Nievenheim, am Sonntag gastiert die SG Benrath-Hassels bei Sparta Bilk. Das bringt Spieltag 12:

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Morgen, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
20:00live
Spieltext Weissenberg - Nievenheim

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00
Spieltext Sparta Bilk - SG Benrath

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30
Spieltext Grevenb.-Süd - SV Hösel

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:30
Spieltext TSV Meerbus. II - TSV Bayer

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00
Spieltext Uedesheim - MSV Düsseld.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30
Spieltext Lohausen - Eller 04

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30live
Spieltext Rhenania H. - Ratingen 04/19 ... II

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:30
Spieltext TV Kalkum - DSC 99

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:00
Spieltext ASV Mettmann - CfR Links

____

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Mi., 05.11.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 09.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SV Uedesheim
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 09.11.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 09.11.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - ASV Mettmann

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 19:30 Uhr ASV Mettmann - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Eller 04
So., 16.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 16.11.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Ratingen 04/19 U23 II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DSC 99 Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - CfR Links Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SG Benrath-Hassels
Mo., 17.11.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Hösel

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 030.10.2025, 09:00 Uhr
André NückelAutor