Archivbild

Sparta bringt drei Punkte aus Nordhorn mit

Archivbild

Der Kunstrasenplatz an der Wehrmaate hat schon so manche Mannschaft in dieser Saison ins Straucheln gebracht. Zuletzt erwischte es den SV Langen, der hier mit 7:1 unterging. Sparta Werlte aber zeigte sich unbeeindruckt und gewann mit 1:0. Das Tor fiel früh: Als sich Nordhorns Keeper und sein Verteidiger uneins waren, nutzte Bernhard Kleymann die Situation und schob den Ball über die Linie. Saisontreffer Nummer vier, Vorlage von Alexander Kenning. Danach stellte Sparta den Laden hinten zu und verteidigte die Führung mit Geduld, Schweiß und einem Torwart, der an diesem Nachmittag nichts anbrennen ließ.

Jannik Rolfes, der Mann im Kasten, freute sich hinterher über die solide Abwehrarbeit: „Die Schüsse, die aufs Tor kamen, das waren eher so Schüsschen. Da hat die Viererkette mir vorher schon viel Arbeit abgenommen.“ Und doch, bei den Bällen, die durchkamen, war Rolfes hellwach. „So lässt sich das Wochenende gut ausleben“, grinste er im Interview. Nordhorn versuchte es nach der Pause mit mehr Druck, doch Sparta hielt dagegen. Maurice Matic hätte in der Schlussphase alles klar machen können, scheiterte aber knapp - pzweimal. Am Ende blieb es beim 1:0, das Werlte nach acht Spielen auf zehn Punkte und Platz neun klettern lässt. Die Weiße Elf rangiert mit elf Punkten knapp davor. Und weil Fußball nie nur Fußball ist, wurde in der Kabine schon der Blick nach vorn geworfen: Nächste Woche Herbstmarkt in Werlte, dazu das Heimspiel gegen Schwefingen. Ein Gegner, mit dem noch eine kleine Rechnung offen ist, schließlich war es Schwefingen, das Sparta vor zwei Jahren am letzten Spieltag in die Emslandliga schickte. Das Wiedersehen verspricht also nicht nur sportlich Spannung. Und wenn Rolfes wieder die Null hält, dürfte die Feier auf dem Markt gleich doppelt so ausgelassen werden. __________ SV Concordia Emsbüren dreht Rückstand und siegt in Neuenhaus

Archivbild – Foto: Diebel