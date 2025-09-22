Sparta bringt drei Punkte aus Nordhorn mit
Der Kunstrasenplatz an der Wehrmaate hat schon so manche Mannschaft in dieser Saison ins Straucheln gebracht. Zuletzt erwischte es den SV Langen, der hier mit 7:1 unterging. Sparta Werlte aber zeigte sich unbeeindruckt und gewann mit 1:0.
Das Tor fiel früh: Als sich Nordhorns Keeper und sein Verteidiger uneins waren, nutzte Bernhard Kleymann die Situation und schob den Ball über die Linie. Saisontreffer Nummer vier, Vorlage von Alexander Kenning. Danach stellte Sparta den Laden hinten zu und verteidigte die Führung mit Geduld, Schweiß und einem Torwart, der an diesem Nachmittag nichts anbrennen ließ.
Jannik Rolfes, der Mann im Kasten, freute sich hinterher über die solide Abwehrarbeit: „Die Schüsse, die aufs Tor kamen, das waren eher so Schüsschen. Da hat die Viererkette mir vorher schon viel Arbeit abgenommen.“ Und doch, bei den Bällen, die durchkamen, war Rolfes hellwach. „So lässt sich das Wochenende gut ausleben“, grinste er im Interview.
Nordhorn versuchte es nach der Pause mit mehr Druck, doch Sparta hielt dagegen. Maurice Matic hätte in der Schlussphase alles klar machen können, scheiterte aber knapp - pzweimal. Am Ende blieb es beim 1:0, das Werlte nach acht Spielen auf zehn Punkte und Platz neun klettern lässt. Die Weiße Elf rangiert mit elf Punkten knapp davor.
Und weil Fußball nie nur Fußball ist, wurde in der Kabine schon der Blick nach vorn geworfen: Nächste Woche Herbstmarkt in Werlte, dazu das Heimspiel gegen Schwefingen. Ein Gegner, mit dem noch eine kleine Rechnung offen ist, schließlich war es Schwefingen, das Sparta vor zwei Jahren am letzten Spieltag in die Emslandliga schickte.
Das Wiedersehen verspricht also nicht nur sportlich Spannung. Und wenn Rolfes wieder die Null hält, dürfte die Feier auf dem Markt gleich doppelt so ausgelassen werden.
SV Concordia Emsbüren dreht Rückstand und siegt in Neuenhaus
Es war einer dieser Sonntage, an denen der Fußball ein kleines Augenzwinkern bereithält. Trotz zahlreicher Ausfälle drehte der SV Concordia Emsbüren einen 0:1-Pausenrückstand in Neuenhaus noch in einen 3:1-Sieg und kletterte damit in der Tabelle an Borussia vorbei.
Zunächst lief alles nach Plan für die Gastgeber: Emsbüren hatte zwar den Ball, ließ ihn auch gefällig laufen, doch zwingende Chancen blieben aus. Neuenhaus lauerte auf den Fehler und fand ihn in der 34. Minute. Nach einer Ecke nutzte Pascal Helmold die Verwirrung in der Concordia-Abwehr zum 1:0. Halbzeit. Ernüchterung auf der einen, gute Laune auf der anderen Seite.
Nach dem Seitenwechsel aber trat Emsbüren entschlossener auf. In der 55. Minute glich Simon Seltier aus, und nur fünf Minuten später kippte die Partie vollends: Schiedsrichter Ben Thade Balsen zeigte Helmold Gelb-Rot. Mit einem Mann mehr drehte Concordia sofort auf, Jonas Egbers traf in der 63. Minute per Distanzschuss sehenswert zum 2:1.
Auch in der Schlussphase blieb Emsbüren konzentriert. Bernhard Haarmann sorgte in der 83. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß für den 3:1-Endstand. Danach brannte nichts mehr an.
Am Ende stand ein verdienter Sieg für Concordia, der Mannschaft trotz personeller Sorgen ein breites Grinsen ins Gesicht zauberte. Drei Punkte, eine geschlossene Leistung und die Vorfreude auf das Heimspiel gegen den SV Veldhausen am Freitag.