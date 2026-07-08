Sparta Bremerhaven sichert sich die Dienste von Maurice Kück

– Foto: FC Sparta Bremerhaven

Der FC Sparta Bremerhaven hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Maurice Kück wechselt vom OSC Bremerhaven zum Stadtrivalen und verstärkt künftig den Kader von Trainer Yusuf Şahin.

Kück ist dem Trainerteam bestens bekannt. Der Neuzugang gilt als flexibel einsetzbarer Spieler, der dank seiner technischen Fähigkeiten mehrere Positionen übernehmen kann und dem Team zusätzliche Optionen eröffnet.

Trainer Yusuf Şahin sieht in Kück eine wichtige Verstärkung für die kommende Spielzeit. Vor allem dessen technische Qualitäten und seine Flexibilität sollen der Mannschaft weiterhelfen.

Mit der Verpflichtung gewinnt der FC Sparta Bremerhaven einen ehrgeizigen Spieler, der den eingeschlagenen Weg des Vereins mitgehen soll. Kück bringt die Erfahrung aus der Bremen-Liga mit und soll künftig sowohl sportlich als auch mannschaftlich eine wichtige Rolle übernehmen.