 2026-07-08T14:26:30.907Z

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Sparta Bremerhaven sichert sich die Dienste von Maurice Kück

Der vielseitige Spieler wechselt vom OSC Bremerhaven zum FC Sparta und soll die Mannschaft mit seiner Flexibilität und Technik verstärken.

von smu · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Sparta Bremerhaven

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Maurice Kück
Maurice Kück

Der FC Sparta Bremerhaven hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Maurice Kück wechselt vom OSC Bremerhaven zum Stadtrivalen und verstärkt künftig den Kader von Trainer Yusuf Şahin.

Kück ist dem Trainerteam bestens bekannt. Der Neuzugang gilt als flexibel einsetzbarer Spieler, der dank seiner technischen Fähigkeiten mehrere Positionen übernehmen kann und dem Team zusätzliche Optionen eröffnet.

Vielseitigkeit als große Stärke

Trainer Yusuf Şahin sieht in Kück eine wichtige Verstärkung für die kommende Spielzeit. Vor allem dessen technische Qualitäten und seine Flexibilität sollen der Mannschaft weiterhelfen.

Mit der Verpflichtung gewinnt der FC Sparta Bremerhaven einen ehrgeizigen Spieler, der den eingeschlagenen Weg des Vereins mitgehen soll. Kück bringt die Erfahrung aus der Bremen-Liga mit und soll künftig sowohl sportlich als auch mannschaftlich eine wichtige Rolle übernehmen.