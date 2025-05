Sparta Bilks Kapitän wechselt zu Eller 04

Trotz eines fulminanten Schlussspurts blicken Sparta Bilk und Eller 04 in die Röhre. Denn der Aufstiegszug in Richtung Fußball-Landesliga fährt auch in dieser Saison ohne die beiden formstarken Bezirksligisten ab. Das steht schon vor dem letzten Spieltag fest. Und auch wenn es die Verantwortlichen beider Klubs so offensiv noch nicht verkünden wollen, wird sowohl in Bilk als auch in Eller schon jetzt der nächste Angriff geplant. Dafür sprechen zumindest die Personalplanungen auf beiden Seiten.