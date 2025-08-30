Sparta Bilk will im Derby den Spitzenplatz verteidigen

4:1 gegen den Kalkum-Wittlaer und 6:1 über Rhenania Hochdahl - die DJK Sparta Bilk hat es zum Saisonstart in der Bezirksliga krachen lassen. Der Lohn: Die Mannschaft von Jörn Heimann grüßt nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze. Für den Trainer ist das jedoch kein Grund, die Arme jubelnd in die Höhe zu reißen. „Natürlich sind wir froh, schon sechs Punkte geholt zu haben. Aber was die Leistungen angeht, haben wir noch Luft nach oben“, zeigt sich Heimann selbstkritisch.
Die Konkurrenz darf das durchaus als Warnung verstehen. Natürlich hat Sparta mit Wittlaer und Aufsteiger Hochdahl noch nicht die Bezirksliga-Elite gespielt. Doch insgesamt zehn Tore müssen auch gegen diese Teams erst einmal geschossen werden. „Wir waren in beiden Partien brutal effektiv“, meinte Heimann. Allen voran Marco Meyer und Zugang Hendrik Schnittert, die sieben der zehn Sparta-treffer auf sich vereinen, kaschierten mit ihrer Kaltschnäuzigkeit manche Schwäche. Die gab es in beiden Auftaktspielen vor allen Dingen in der Anfangsphase. Gegen Wittlaer hätte Bilk durchaus in Rückstand geraten können. Und auch gegen Hochdahl ging es zunächst enger zu, als es das Ergebnis vermuten lässt.
„Das war kein 6:1-Spiel“, sagte Heimann mit Blick auf die eine oder andere Chance des Neulings. Die größte vereitelte Timo Utecht, der kurz vor der Pause beim Stand von 2:0 einen Strafstoß des ehemaligen TuRU-Akteurs David Sewczyk parierte. Damit wäre auch zugleich ein weiteres Luxusproblem an der Fährstrasse herausgearbeitet. Mit Utecht und dem vor der Saison aus Ratingen gekommenen Dario Ljubic verfügt Heimann über zwei Keeper von gehobenem Format.
„Wir haben eine 1a- und eine 1b-Lösung“, sagt der Trainer dazu. Aktuell hat Utecht die Nase vorne, auch weil Ljubic Teile der Vorbereitung verpasste. So lange Utecht so stabil bleibt, wird sich daran vorerst auch nichts ändern. „Wir lassen die Trainingsleistung entscheiden, wie bei den Feldspielern auch“, erklärt Heimann.
Die im Vergleich zum Vorjahr größere Konkurrenz auf einzelnen Positionen soll den Spitzenreiter auch am Sonntag im Lokalduell gegen den Lohausener SV beflügeln. Dass der Gegner bislang über zwei Unentschieden nicht hinauskam, davon will man sich im Bilker Lager nicht beeinflussen lassen. „Wir haben überhaupt keinen Grund, irgendeinen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen und werden das auch mit Lohausen nicht machen“, sagt Heimann, der für die kommenden Wochen noch ein Ass im Hinterarm behält. „Mit Andreas Plödereder steht ein gefühlter Zugang vor der Rückkehr auf dem Platz. Mit ihm erhalten wir noch mehr Power und Geschwindigkeit.“