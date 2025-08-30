Sparta Bilk will im Derby den Spitzenplatz verteidigen

Die Konkurrenz darf das durchaus als Warnung verstehen. Natürlich hat Sparta mit Wittlaer und Aufsteiger Hochdahl noch nicht die Bezirksliga-Elite gespielt. Doch insgesamt zehn Tore müssen auch gegen diese Teams erst einmal geschossen werden. „Wir waren in beiden Partien brutal effektiv“, meinte Heimann. Allen voran Marco Meyer und Zugang Hendrik Schnittert, die sieben der zehn Sparta-treffer auf sich vereinen, kaschierten mit ihrer Kaltschnäuzigkeit manche Schwäche. Die gab es in beiden Auftaktspielen vor allen Dingen in der Anfangsphase. Gegen Wittlaer hätte Bilk durchaus in Rückstand geraten können. Und auch gegen Hochdahl ging es zunächst enger zu, als es das Ergebnis vermuten lässt.

„Das war kein 6:1-Spiel“, sagte Heimann mit Blick auf die eine oder andere Chance des Neulings. Die größte vereitelte Timo Utecht, der kurz vor der Pause beim Stand von 2:0 einen Strafstoß des ehemaligen TuRU-Akteurs David Sewczyk parierte. Damit wäre auch zugleich ein weiteres Luxusproblem an der Fährstrasse herausgearbeitet. Mit Utecht und dem vor der Saison aus Ratingen gekommenen Dario Ljubic verfügt Heimann über zwei Keeper von gehobenem Format. Luxusproblem zwischen den Pfosten

„Wir haben eine 1a- und eine 1b-Lösung“, sagt der Trainer dazu. Aktuell hat Utecht die Nase vorne, auch weil Ljubic Teile der Vorbereitung verpasste. So lange Utecht so stabil bleibt, wird sich daran vorerst auch nichts ändern. „Wir lassen die Trainingsleistung entscheiden, wie bei den Feldspielern auch“, erklärt Heimann.