Sparta Bilk vor dem Härtetest

Auf die Fußballer der DJK Sparta Bilk wartet am Sonntag die aktuell wohl größte Herausforderung in der Bezirksliga. Das Team von Jörn Heimann erwartet mit der SG Benrath-Hassels nicht nur den großen Aufstiegsfavoriten, sondern auch die formstärkste Mannschaft und den neuen Tabellenführer. Nach anfänglichen Problemen ist der Motor in Benrath-Hassels auf Touren gekommen. Die letzten fünf Ligaspiele gewann die Elf von Nermin Ramic allesamt und erzielte dabei ein überragendes Torverhältnis von 22:3.

Angesichts der Offensivwucht des Ligaprimus trifft es sich auf Bilker Seiten gut, dass Roman Nahimi wieder zur Verfügung steht. Nach Rückkehr aus dem Urlaub reichte es für Spartas Abwehrchef am vergangenen Wochenende gegen den CfR Links immerhin wieder zu einem rund 30-minütigen Einsatz. Gegen Benrath-Hassels dürfte der 37-jährige nun wieder in die Startformation zurückkehren. „Ich bin fit und motiviert. Das sind die Partien, die einem Fußballer besonders Spaß machen“, sagt der Routinier vor dem Topspiel zwischen dem Ersten und dem Dritten.

Dass Nahimi überhaupt noch in der Lage ist, Akzente auf diesem Niveau zu setzen, ist so selbstverständlich nicht. Ein Kreuzbandriss setzte den Defensivmann im vergangenen Jahr lange außer Gefecht. Manch anderer Kollege hätte die Schuhe daraufhin im Spätherbst der Karriere an den Nagel gehangen. Doch Nahimi dachte im Alter von 36 Jahren an vieles aber nicht ans Aufhören.

Einer von der "alten Schule"

„Die Rückkehr auf den Platz war immer das Ziel. Ich brauche das Training und die Zeit mit den Jungs in der Kabine. Das ist für mich der ideale Ausgleich zu Familie und Job“, erklärt der einstige Oberligaspieler. Noch heute ordnet nahimi dem liebsten Hobby fast alles unter. Während manch jüngerer Kicker heutzutage lieber ins Stadion geht, um die Fortuna anzufeuern, als zu Training oder Spiel mit der eigenen Mannschaft zu gehen, setzte Nahimi immer noch klare Prioritäten. „So etwas würde für mich nicht in Frage kommen. Da bin ich immer noch alte Schule.“

Wie lange Jörn Heimann noch auf die Dienste seines Abwehrstrategen setzen kann, steht derweil in den Sternen. Zunächst ist Nahimis Engagement bis zur Winterpause befristet. „Das ist so mit dem Verein auch klar besprochen“, betont der Familienvater. Der Grund ist an Freudiger: Im Januar erwarten die Nahimis ihr drittes Kind. Und dann werden die Karten neu gemischt. „Ich muss dann schauen, ob es zeitlich überhaupt noch möglich ist, weiterzumachen“, sagt Nahimi. Denn eines ist auch klar: bei aller Leidenschaft für den Fußball steht bei ihm die Familie an erster Stelle.