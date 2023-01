Sparta Bilk verpflichtet Kosovas Angreifer Saverio Amoroso So plant der ambitionierte Düsseldorfer Bezirksligist.

Es war zumindest ein kleines Wagnis, dass Marcel Krüger im vergangenen Sommer mit der Verpflichtung von Gabriel Bittencourt eingegangen war. Schließlich konnte dem sportlichen Leiter des Bezirksligisten Sparta Bilk damals niemand garantieren, ob der noch relativ unerfahrene Trainer mit der Ansammlung an routinierten Spielern zruecht kommen wird. Wenige Monate später ist Krüger in dieser Hinsicht schlauer. „Das war das Beste, was wir machen konnten“, sagt der 38-Jährige. Bittencourt hat mit seiner kompetenten und offenen Art nicht nur seinen sportlichen Vorgesetzten überzeugt. Auch in der Kabine genießt der Bruder des Bremer Profis Leonardo Bittencourt hohes Ansehen.

Bei allem Lob, was Marcel Krüger für seinen Coach übrig hat, hat der 37-Jährige aber auch noch Verbesserungspotenzial in der Mannschaft ausgemacht. „Uns fehlt jemand, der uns 15 bis 20 Tore in der Saison garantiert“, schildert Krüger. Längst hat der Funktionär daher die Suche nach einem Torjäger aufgenommen, der den Tabellenfünften der Gruppe 1 ab Sommer verstärken wird. Dass Krüger dabei mit guten Argumenten winken kann, steht außer Frage. Denn mit Vorbereitern wie Ben und Alon Abelski oder Mino Kayser im Rücken lässt es sich in vorderster Front gut spielen. Marcel Krüger ist guter Dinge, den vorhandenen Stamm über das Saisonende hinaus an den Klub binden zu können. Erste Schritte in diese Richtung sind bereits vollzogen. So haben Mino Kayser, Maurice Ryboth oder Adnan Hotic schon zugesagt.

Ob Maurice Ryboth in dieser Saison noch einmal für Sparta auf dem Platz stehen wird, steht derweil in den Sternen. Der 26-Jährige zählt neben Andreas Plödereder zu den Langzeitverletzten im Aufgebot. Wesentlich bessersieht die Prognose bei Alon Abelski aus. Der Ex-Profi kann, wenn alles gut läuft, schon zum Rückrundenstart wieder seine Extraklasse unter Beweis stellen. Von den technischen Fähigkeiten und der Übersicht Abelskis könnte dann auch Saverio Amoroso profitieren. Der 32-Jährige Angreifer wechselte in der Winterpause vom Ligarivalen FC Kosova nach Bilk. „Er hat sich bei uns angeboten und bislang einen ordentlichen Eindruck hinterlassen“, sagt Krüger über den neuen Mann, der in der Hinserie immerhin sechs Treffer für Kosova erzielte.