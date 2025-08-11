Sparta Bilk verpasst Pokalsensation gegen Hilden nur knapp

So aber zog der Favorit kurz vor Toreschluss doch noch den Kopf aus der Schlinge. Das Hildens Siegtreffer durch den umtriebigen Mohamed Cisse eher in die Kategorie „Eiertor“ fiel, passte in das Aus Sicht der Gastgeber unglückliche Gesamtbild. „Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Natürlich hatte Hilden mehr vom Spiel, was man angesichts des Klassenunterschieds auch erwarten durfte. Aber wenn man sieht, wie die Gegentore auf unserer Seite fallen, war die Niederlage schon bitter“, so Mario Opdenberg nach der Partie.

Bilk liefert starken Kampf

Die Hausherren setzten erwartungsgemäß auf Konter über den schnellen Moubarak Abdousamadou, was zu Beginn allerdings nicht wie gewünscht funktionierte. Ein Ballverlust von Kapitän Maurice Ryboth leitete das 0:1 durch Calvin Mokschan ein, der am zweiten Pfosten stehend nur einschieben brauchte (16.). Den kampfstarken Bilkern gelang es in der Folge aber, den Hildener Spielfluss zu stören. Und als Abdousamadou mit der ersten Chance und einem trockenen Schuss gleich auf 1:1 stellte (29.), war der Boden für ein typisches Pokalspiel bereitet.

Die Hildener Filiale aus Bilk gab sich auch nach Mokschans zweitem Streich (57.) nicht auf. Nach einem Foul an ihm selbst verwandelte Abdousamadou den fälligen Strafstoß zum erneuten Ausgleich (71.).

Am Ende aber bejubelten die Gästen einen „schmutzigen“ Pokalsieg und den Einzug in die zweite Runde des Verbandspokals. Sparta hingegen musste sich nicht grämen. Das Team um die kämpferisch überragenden Marcel Kachnowski und Dilvan Alkan lieferte dem haushohen Favoriten einen tollen Kampf.