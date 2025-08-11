Sparta Bilk verpasst Pokalsensation gegen Hilden nur knapp

Um 16.36 Uhr wurde es plötzlich mucksmäuschenstill rund um den gut besuchten Kunstrasenplatz an der Fährstraße. Als der kurz zuvor eingewechselte Moritz Holz seinen Teamkollegen Marco Meyer mit einem präzisen Pass auf die Reise schickte, hielten zumindest diejenigen, die es gut mit der gastgebenden DJK Sparta Bilk meinten, die Luft an, um zum Torjubel anzusetzen. Denn im Normalfall lässt sich Meyer eine solche Chance nicht entgehen. „In neun von zehn Fällen macht er den rein“, konstatierte Bilks Interimstrainer Mario Opdenberg an der Seitenlinie. Doch ausgerechnet am Sonntag versagten dem 34 Jahre alten Angreifer, der in der vergangenen Bezirksliga-Spielzeit gleich 44 Mal ins Schwarze traf, die Nerven. Alleine auf Hildens Keeper Yannic Lenze zulaufend setzte der Mann mit der eingebauten Torgarantie das Leder tatsächlich rechts neben den Kasten. Es wäre rund zehn Minuten vor dem Abpfiff die 3:2-Führung für den Außenseiter aus Bilk gewesen, der gegen den zwei Klassen höher angesiedelten Oberligisten VfB 03 Hilden an einer faustdicken Überraschung im Niederrheinpokal schnupperte.
So aber zog der Favorit kurz vor Toreschluss doch noch den Kopf aus der Schlinge. Das Hildens Siegtreffer durch den umtriebigen Mohamed Cisse eher in die Kategorie „Eiertor“ fiel, passte in das Aus Sicht der Gastgeber unglückliche Gesamtbild. „Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Natürlich hatte Hilden mehr vom Spiel, was man angesichts des Klassenunterschieds auch erwarten durfte. Aber wenn man sieht, wie die Gegentore auf unserer Seite fallen, war die Niederlage schon bitter“, so Mario Opdenberg nach der Partie.
Die Hausherren setzten erwartungsgemäß auf Konter über den schnellen Moubarak Abdousamadou, was zu Beginn allerdings nicht wie gewünscht funktionierte. Ein Ballverlust von Kapitän Maurice Ryboth leitete das 0:1 durch Calvin Mokschan ein, der am zweiten Pfosten stehend nur einschieben brauchte (16.). Den kampfstarken Bilkern gelang es in der Folge aber, den Hildener Spielfluss zu stören. Und als Abdousamadou mit der ersten Chance und einem trockenen Schuss gleich auf 1:1 stellte (29.), war der Boden für ein typisches Pokalspiel bereitet.
Die Hildener Filiale aus Bilk gab sich auch nach Mokschans zweitem Streich (57.) nicht auf. Nach einem Foul an ihm selbst verwandelte Abdousamadou den fälligen Strafstoß zum erneuten Ausgleich (71.).
Am Ende aber bejubelten die Gästen einen „schmutzigen“ Pokalsieg und den Einzug in die zweite Runde des Verbandspokals. Sparta hingegen musste sich nicht grämen. Das Team um die kämpferisch überragenden Marcel Kachnowski und Dilvan Alkan lieferte dem haushohen Favoriten einen tollen Kampf.