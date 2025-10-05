Sparta Bilk übernimmt Platz 1! MSV Düsseldorf jubelt in Mettmann

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der Spieltag startet am Donnerstag beim Aufsteiger VdS Nievenheim, der dramatisch gegen den CfR Links Düsseldorf verliert. Sparta Bilk ist neuer Tabellenführer, gewinnt das Topspiel gegen TSV Eller. Auch der MSV Düsseldorf jubelt im Kracher beim ASV Mettmann. So lief der 8. Spieltag.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
VdS 1920 Nievenheim – CfR Links Düsseldorf 4:5
VdS 1920 Nievenheim: Deniz Samet Ödemis, Luca Fin Hesshaus, Mats Hunold, Dominik Schillings (67. Almin Hamidovic), Nils Jochmann, Marcus Buchen, Jan-Luca von Zons (85. Alexandros Adamantidis), Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk, Enes Celik (91. Björn Theiss), Kevin Scholz - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Thomas Boldt
CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marcel Schröder (66. Michael Tuo), Patrick Kamprakis, Dimitrios Balis (75. Marvin Mainz), Pierre-Isaac Mouaya, Rikuto Maruki, Paschalis Ivantzikis (93. Nicolai Hoppe), Sana Saidykhan (66. Sebastian Rogge), Fabian Gombarek - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Nils Jochmann (6.), 1:1 Patrick Kamprakis (21.), 2:1 Kevin Scholz (36.), 3:1 Marcus Buchen (56.), 4:1 Kevin Scholz (67.), 4:2 Patrick Kamprakis (73.), 4:3 Marvin Mainz (77.), 4:4 Marvin Mainz (87.), 4:5 Paschalis Ivantzikis (90. Foulelfmeter)
Sparta Bilk ist neuer Tabellenführer der Bezirksliga, Gruppe 1! In einer umkämpften Begegnung entschied Roman Nahimi das Spiel, als er in der 66. Minute das einzige Tor im Duell gegen den TSV Eller schoss. Damit verliert Eller zum zweiten Mal in Folge, während Sparta als Einzige Mannschaft ungeschlagen bleibt. Doch zwischen Sparta und Rang dem MSV Düsseldorf als Fünfter liegen nur fünf Punkte.
9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim
10. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CfR Links Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - MSV Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Eller 04