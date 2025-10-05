 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Sieg für Sparta.
Sieg für Sparta. – Foto: Christian Haas

Sparta Bilk übernimmt Platz 1! MSV Düsseldorf jubelt in Mettmann

Bezirksliga Niederrhein 1: Der Spieltag startet am Donnerstag beim Aufsteiger VdS Nievenheim, der dramatisch gegen den CfR Links Düsseldorf verliert. Sparta Bilk ist neuer Tabellenführer, gewinnt das Topspiel gegen TSV Eller. Auch der MSV Düsseldorf jubelt im Kracher beim ASV Mettmann.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der Spieltag startet am Donnerstag beim Aufsteiger VdS Nievenheim, der dramatisch gegen den CfR Links Düsseldorf verliert. Sparta Bilk ist neuer Tabellenführer, gewinnt das Topspiel gegen TSV Eller. Auch der MSV Düsseldorf jubelt im Kracher beim ASV Mettmann. So lief der 8. Spieltag.

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
4
5
Abpfiff
In einer spektakulären Partie setzte sich der CfR Links Düsseldorf beim VdS 1920 Nievenheim mit 5:4 durch – nach einem 1:4-Rückstand. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Nils Jochmann traf früh (6.), ehe Patrick Kamprakis ausglich (21.). Danach übernahm Nievenheim: Kevin Scholz (36., 67.) und Marcus Buchen (56.) stellten auf 4:1. Der Aufsteiger schien einem wichtigen Heimsieg im direkten Duell recht nahe, doch die Gäste aus der Landeshauptstadt schafften doch noch die Wende: Zunächst verkürzte erneut Kamprakis (73.), dann brachte Joker Marvin Mainz die Gäste mit einem Doppelschlag (77., 87.) zurück ins Spiel. In der Schlussminute sorgte Paschalis Ivantzikis per Foulelfmeter (90.) für das Ende einer denkwürdigen Partie, die beide Mannschaften wohl noch lange in Erinnerung behalten werden. Dabei half sicherlich auch die Erfahrung der Gäste, deren Startelf im Durchschnitt 7,1 Jahre älter war. CfR zieht an Nievenheim vorbei und verlässt vorerst die Abstiegszone.

VdS 1920 Nievenheim – CfR Links Düsseldorf 4:5
VdS 1920 Nievenheim: Deniz Samet Ödemis, Luca Fin Hesshaus, Mats Hunold, Dominik Schillings (67. Almin Hamidovic), Nils Jochmann, Marcus Buchen, Jan-Luca von Zons (85. Alexandros Adamantidis), Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk, Enes Celik (91. Björn Theiss), Kevin Scholz - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Thomas Boldt
CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marcel Schröder (66. Michael Tuo), Patrick Kamprakis, Dimitrios Balis (75. Marvin Mainz), Pierre-Isaac Mouaya, Rikuto Maruki, Paschalis Ivantzikis (93. Nicolai Hoppe), Sana Saidykhan (66. Sebastian Rogge), Fabian Gombarek - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Nils Jochmann (6.), 1:1 Patrick Kamprakis (21.), 2:1 Kevin Scholz (36.), 3:1 Marcus Buchen (56.), 4:1 Kevin Scholz (67.), 4:2 Patrick Kamprakis (73.), 4:3 Marvin Mainz (77.), 4:4 Marvin Mainz (87.), 4:5 Paschalis Ivantzikis (90. Foulelfmeter)

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1
0
Abpfiff

Sparta Bilk ist neuer Tabellenführer der Bezirksliga, Gruppe 1! In einer umkämpften Begegnung entschied Roman Nahimi das Spiel, als er in der 66. Minute das einzige Tor im Duell gegen den TSV Eller schoss. Damit verliert Eller zum zweiten Mal in Folge, während Sparta als Einzige Mannschaft ungeschlagen bleibt. Doch zwischen Sparta und Rang dem MSV Düsseldorf als Fünfter liegen nur fünf Punkte.

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
2
Abpfiff
Dramatik pur in Mettmann: Bereits in der Anfangsminute trafen Aleksandar Pranjes für den MSV Düsseldorf und im direkten Gegenzug Tristan Maresch für den ASV Mettmann – 1:1 nach nur 60 Sekunden. Nach der Gelb-Roten Karte für Umut Demir (33.) spielte der ASV lange in Unterzahl, kämpfte tapfer, musste aber in der 90. Minute den entscheidenden Treffer von Said Harouz hinnehmen, weshalb Mettmann auch zum ersten Mal überhaupt verloren hat. Der MSV Düsseldorf hat nun wieder beste Chancen.

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
6
0
Abpfiff
Ein einseitiges Duell erlebten die Zuschauer beim klaren 6:0-Erfolg der SG Benrath-Hassels über den SV Hösel. Schon früh legte Kilian Laux (10., 35.) mit einem Doppelpack den Grundstein, dazwischen traf Adin Civa (23.) zum 3:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel blieb Benrath-Hassels spielbestimmend: Dennis Durmus (65.) und Alan Santos Passos (73.) erhöhten, ehe Benjamin Prah in der Schlussminute den Endstand herstellte. Hösel hat gegen den neuen Vierten gemerkt, dass die Bezirksliga-Spitze noch etwas zu stark ist.

Die weiteren Spiele

Heute, 15:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
5
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
2
1
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim

10. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CfR Links Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - MSV Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Eller 04

