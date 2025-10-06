Sparta Bilk stürmt an die Spitze

Die DJK Sparta Bilk ist in der Bezirksliga mit einem Sieg und einem Unentschieden unbeschadet aus den ambitionierten „Elleraner Wochen“ hervorgegangen. Eine Woche nach dem 2:2 gegen den MSV Düsseldorf entschied die Mannschaft von Trainer Jörn Heimann am Sonntagnachmittag das Verfolgerduell mit der TSV Eller 04 mit 1:0 für sich.

Durch den knappen Erfolg schob sich die weiterhin ungeschlagene Bilker Mannschaft in der Tabelle nicht nur am Stadtrivalen vorbei. Sie ist sogar dank der Schützenhilfe des MSV Düsseldorf – die Elf von Trainer Goran Tomic fügte dem bis dato ebenfalls unbesiegten ASV Mettmann die erste Saisonniederlage zu – neuer Tabellenführer in der Bezirksliga.

Nach dem Schlusspfiff waren sich beide Trainer in der Analyse uneinig. Während Ellers Trainer Kerim Kara eine Partie sah, „die wir so hätten nicht verlieren dürfen“, hatten Heimann und die Bilker Anhänger einen etwas anderen Eindruck. „Der Gegner hat Alon Abelski in Manndeckung genommen. Eller hat eigentlich nur auf unsere Fehler gelauert. Egal mit wem ich gesprochenhabe, alle waren eher enttäuscht von deren Auftritt“, sagte der Sparta-Trainer.

Heimann hatte letztendlich aber auch leichter Reden, weil er sich wie in der Vorwoche auf Timo Utecht verlassen konnte. „Bei den drei bis vier Chancen von Eller war er da“, konstatierte der 45-jährige. Genau genommen waren es Fabian Stutz und Dennis Ordelheide, die am 31-jährigen verzweifelten. „Das waren eigentlich alles Eins-gegen-eins-Situationen“, haderte Kara. Mit seinen Paraden untermauerte Utecht, warum er im „Luxusduell“ mit Dario Ljubic derzeit die Nase vorne hat.

Neben Utecht hatten die Gastgeber aber natürlich noch einen weiteren Matchwinner. Denn das Tor des Tages ging auf das Konto von Roman Nahimi. Der 37-jährige bildete in der vergangenen Saison gemeinsam mit Adnan Hotic noch die Innenverteidigung von Sparta. Am Sonntag traf Nahimi seinem inzwischen nach Eller gewechselten Ex-Kollegen mit seinem Kopfballtor nach Ecke ins Mark.

„Wir haben jetzt zweimal in Folge verloren, mehr aber auch nicht. Wir schauen nach vorne“, zeigte sich Kerim Kars trotzig, nachdem er die bittere Pille geschluckt hat. Gegen den gestürzten Ligaprimus ASV Mettmann kann Eller am kommenden Sonntag in die Erfolgsspur zurückfinden. Eine herausfordernde wie knifflige Aufgabe. Auf der anderen Seite steht der neue Spitzenreiter aus Bilk am Sonntag bei Ratingen 04/19 II vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe.

So oder so stellt sich die Situation in Gruppe 1 der Bezirksliga nach acht Spieltagen aber ausgeglichen wie lange nicht dar. Die ersten fünf Mannschaften trennen gerade einmal drei Punkte. Und wie erwartet dominieren in der Spitzengruppe die Vertreter aus der Landeshauptstadt. Nur der ASV Mettmann kann derzeit mit den Teams aus Kreis 1 mithalten.