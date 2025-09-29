Sparta Bilk stark, Kalkum-Wittlaer in Not

Im Gegensatz zum Vorjahr mischt Sparta Bilk in dieser Saison von Beginn an in der Spitzengruppe mit. Auffällig: Die Offensive um Torjäger Marco Meyer (sechs Tore in sechs Spielen) und Neuzugang Hendrik Schnittert (5) läuft schon wieder prima. Wenn Trainer Jörn Heimann etwas Sorgen bereitet, dann ist es eher das mitunter noch fehlende Gleichgewicht zwischen Abwehr und Angriff. Dieses muss sich nun aber schnell einstellen. Denn die Gegner des Tabellenzweiten werden nun nach einem zugegeben etwas dankbareren Auftaktprogramm schwerer. Note: Gut.

Nach einem zumindest ergebnistechnisch holprigen Start kommt der Lohausener SV ins Rollen. Rechnet man den Erfolg im Kreispokal über den Ligarivalen Sparta Bilk hinzu, dann hat die Elf von Nikos Tsakiris zuletzt drei Pflichtspiele am Stück gewonnen. Lohausens Trainer setzte in der Liga bereits 23 Akteure ein. Die Breite und Ausgeglichenheit des Kaders zeigt sich auch in der Torschützenliste. Der LSV ist nicht abhängig von einem einzigen Torjäger. Wenn sich die vermeintliche erste Elf einmal eingespielt hat, kann auch der Sprung in die obere Tabellenhälfte gelingen. Note: Befriedigend

TV Kalkum-Wittlaer

Es ist nicht so, als wenn der TV Kalkum-Wittlaer in dieser Spielzeit noch nicht überzeugt hätte. Doch die beiden vielversprechenden Auftritte im Niederrheinpokal und das 7:0 im Kreispokal über den Polizei SV brachten dem Team von Navid Fazeli keine Punkte ein. In der Liga wartet der TVKW noch auf den ersten Dreier. Der im Sommer vollzogene Umbruch erfordert Geduld und viel Arbeit. Wittlaer fehlt vorne die Durchschlagskraft und hinten die Stabilität. Im „Kellergipfel“ beim punktlosen Schlusslicht TSV Meerbusch II muss am Sonntag Besserung her. Note: Mangelhaft

Rhenania Hochdahl

Dass sich Rhenania Hochdahl nach sechs Spieltagen zunächst einmal im Tabellenkeller wiederfindet, ist keine ganz große Überraschung. Schließlich musste Trainer Peter Burek seine Aufstiegsmannschaft vor dieser Saison auf Schlüsselpositionen umbauen. Mit Jaro Vogtmüller, Abdelilah Zarok (beide VfB 03 Hilden II) und Zakari Kassar (VfL Benrath) gingen unter anderem drei Kicker von Bord, die in letzten Saison zusammen für 57 Tore gut waren. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Neuling derzeit noch mit Toren geizt (sieben Saisontreffer). Und noch ein anderer Aspekt fällt auf: Hochdahl kassierte elf der 20 Gegentore in den letzten zwanzig Minuten. An dieser Schwäche gilt es zu arbeiten, soll der Klassenerhalt gelingen. Mit dem Remis gegen den hoch gehandelten Nachbarn ASV Mettmann gelang der Burek-Elf immerhin schon ein Achtungserfolg. Note: Ausreichend