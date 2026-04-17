Sparta Bilk holt Oberliga-Torjäger Was geht in dieser Saison noch für Sparta Bilk? Sieben Spieltage vor Schluss befindet sich die Elf von Jörn Heimann bei nur drei Zählern Rückstand auf die zweitplatzierte SG Benrath-Hassels in Lauerstellung. Und auch den Spitzenreiter MSV Düsseldorf hat der Tabellenvierte noch nicht ganz aus den Augen verloren. von Marcus Giesenfeld · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der Blick bei Sparta Bilk richtet sich auf die Kaderplanung – Foto: Christian Haas

Viel Energie stecken die Verantwortlichen von Sparta Bilk in die Planung des Kaders für die neue Saison. Die ersten beiden Zugänge stehen fest. Darunter ist ein Oberliga-Torjäger. „Für ihn habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich wollte ihn unbedingt haben“, sagt Bilks Jörn Heimann.

Zumal weiterhin unklar ist, wie mit den im März gewonnenen Partien des MSV gegen Nievenheim und Grevenbroich-Süd umgegangen wird. Gegen die Entscheidung, dass beide Spiele neu angesetzt werden sollen, hat zumindest Nievenheim Einspruch eingelegt. Am 28. April gibt es in dieser Angelegenheit nun eine mündliche Anhörung in Korschenbroich. Weber kommt aus Solingen Auch in Bilk verfolgt man die Verhandlung am Grünen Tisch mit Interesse. Mehr Energie stecken die Verantwortlichen aber in die Dinge, die sie selbst beeinflussen können. Dazu gehört die Planung des Kaders für die neue Saison. Mit Jannik Weber (TSV Solingen) und Till Drössert (1.FC Monheim U19) stehen die ersten beiden Zugänge fest.

Insbesondere Weber sticht dabei heraus. „Für ihn habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich wollte ihn unbedingt haben“, sagt Jörn Heimann über den 34-Jährigen, der die Hildener Fraktion an der Fährstraße erweitert. Bei VfB 03 Hilden reifte der Mittelstürmer früh zu einem Oberliga-Torjäger heran. Die letzten Jahre verbrachte Weber beim TSV Solingen, mit dem er im vergangenen Sommer in die Landesliga aufstieg. „Er ist ein kompletter Angreifer, den wir so bislang noch nicht hatten“, schwärmt Heimann. Sein Auftrag an den künftigen „Knipser“ ist klar. Weber soll die Lücke füllen, die durch den Abgang von Marco Meyer zu den Sportfreunden Gerresheim entstand, und die auch Daiki Hara nicht füllen konnte. Der im Winter vom Oberligisten St. Tönis gekommene Japaner stand nur zweimal für Sparta auf dem Platz. Seit seinem letzten Einsatz im Februar in Hochdahl wurde Hara an der Fährstraße nicht mehr gesichtet.