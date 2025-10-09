Sparta Bilk gibt Marco Meyer noch eine zweite Chance

Dieser Frage gingen die Verantwortlichen um Bilks Sportdirektor Marcel Krüger gleich zu Wochenbeginn in einem Gespräch mit Meyer nach. Das Ergebnis: Der Ausnahmestürmer bleibt dem Klub erhalten. „Wir konnten die Dinge gemeinsam schnell aus dem Weg räumen. Marco hat sich bei Mannschaft und Verein für sein Verhalten entschuldigt. Wir sind froh, dass er uns sein Wort gegeben hat, mindestens bis zum Ende der Saison zu bleiben“, gab Krüger auf Anfrage zu Protokoll. Damit räumte Spartas Sportchef auch mit den in den sozialen Medien kursierenden Gerüchten auf, die Meyer mit einem Winter-Wechsel in die Kreisliga A zu den Sportfreunden Gerresheim in Verbindung brachten. „Wir haben natürlich auch darüber gesprochen. Aber Marco war über diese Meldung genauso überrascht wie wir“, so Krüger.

Der Tabellenführer der Gruppe 1 kann somit weiter auf seinen Torgaranten bauen, der auch in dieser Saison schon wieder bei sechs Treffern aus sieben Spielen steht. An der Fährstraße genießt der „Kultstürmer“ nicht zuletzt aufgrund seiner in der Vorsaison erzielten 44 Ligatreffer einen besonderen Status. Das ist auch an der eher ungewöhnlichen Rückennummer 77 ablesbar. Das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigte der schussgewaltige Angreifer – bis zur vergangenen Woche. Dass sich der sensible „Knipser“ keinen weiteren Ausrutscher dieser Art erlauben darf, machte Marcel Krüger auch klar. „Wir haben ihm gesagt, `einmal ist keinmal, aber zweimal ist einmal zu viel`, erläuterte der 39-Jährige.

Großer Wurf angepeilt

Für beide Parteien macht die weitere Zusammenarbeit in jedem Fall Sinn. Sparta hält mit Meyer unverändert eine sportliche Waffe in vorderster Front, die Respekt einflößt. Und der Routinier selbst findet in Bilk eine Mannschaft vor, die ihn häufig in Positionen bringen kann, um das zu tun, was er am liebsten macht – Tore schießen. Ob es für Bilk und den Enkel von „Pitter“ Meyer am Ende sogar zum Landesliga-Aufstieg reicht, bleibt abzuwarten. Das geht ohnehin nur, wenn alle Beteiligten bis zum Schluss ihr Ego in den Dienst der Mannschaft stellen.

Das hat ab sofort auch Meyer wieder vor, wobei nicht klar ist, ob er schon gegen Ratingen 04/19 II wieder ein Thema für Trainer Jörn Heimann ist. Auch in dieser Woche verpasste Meyer einen Teil der Trainingseinheiten – diesmal aber aus Krankheitsgründen.