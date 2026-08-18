Sparta Bilk erlebt zum Auftakt ein Debakel

Während Trainer Jörn Heimann einen Traumurlaub auf Bali verbringt, erlebte die DJK Sparta Bilk am Sonntag einen Albtraumstart in der Bezirksliga. Zum Saisonauftakt musste sich die in der Sommerpause namhaft verstärkte Mannschaft von der Fährstrasse ohne ihren Coach der SG Benrath-Hassels mit 2:5 geschlagen geben.
Auch Bilks sportlicher Leiter Marcel Krüger musste nach Spielschluss zugeben, dass man sich den Auftakt etwas anders vorgestellt hatte. „Zu Hause so zu verlieren tut natürlich weh. Es war das erwartete Topspiel gleich zu Beginn“, konstatierte der 40-Jährige und zeigte sich zugleich als fairer Verlierer. „Der Gegner war sehr stark. Benrath-Hassels hat hier gleich einmal gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft beisammen haben.“
Die Qualität der Gäste zeigte sich vor allem in der Mitte des Spielfeldes. Mit dem Strategen Kolja Pusch, dem feinen Fußballer Kilian Laux und dem emotionalen Leader Adin Civa kontrollierte Benrath-Hassels das Mittelfeld, in dem Ex-Profi Alon Abelski und Zugang Toni Munoz auf Bilker Seite noch nicht wie erhofft zur Geltung kamen. Die bessere Mischung aus Spielkunst und Aggressivität war ein Pluspunkt bei den Gästen, die Kaltschnäuzigkeit im Angriff ein anderer. Gleich zweimal war Lars Pöth vor der Pause zur Stelle (11., 34.).
Dazwischen markierte ausgerechnet Marco Meyer an alter Wirkungsstätte nach Flanke des lauffreudigen Pascal Tonou per Kopf das 2:0 (17.). Immerhin fielen die Platzherren beim Stand von 0:3 nicht auseinander. Nach Ecke von Abelski feierte Youssef El Boudihi noch vor der Pause seine Torpremiere im Sparta-Dress (39.). Gleiches gelang später auch noch Zissis Alexandris (75.).
Wirklich spannend wurde es an der Fährstraße aber nicht mehr. Denn Pusch (56.) und Laux (78.) krönten ihre auffälligen Leistungen ebenfalls noch mit Toren.
Der ebenfalls noch im Urlaub weilende Nermin Ramic nahm die frohe Kunde aus Bilk aus der Ferne freudig zur Kenntnis. „Wir wollen aus den Fehlern der letzten Saison lernen und diesmal in den Duellen mit den direkten Konkurrenten voll da sein. Das ist uns gegen Sparta nun schon einmal gelungen“, konstatierte der Trainer der SG Benrath-Hassels. In der abgelaufenen Spielzeit war seine Elf punktgleich mit dem MSV Düsseldorf auf Rang drei eingelaufen und hatte die Aufstiegsrelegation damit verpasst, weil der MSV den direkten Vergleich mit dem Erzrivalen für sich entschieden hatte.
Wie Sparta dürfte auch der kommende Gegner zur unmittelbaren Konkurrenz gezählt werden. Am Sonntag empfängt Benrath-Hassels Turu 80. Beide Klubs führen nach dem ersten Spieltag die Tabelle an und zählen zum engeren Kreis der Aufstiegsanwärter.