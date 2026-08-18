Sparta Bilk erlebt zum Auftakt ein Debakel

Wirklich spannend wurde es an der Fährstraße aber nicht mehr. Denn Pusch (56.) und Laux (78.) krönten ihre auffälligen Leistungen ebenfalls noch mit Toren.

Der ebenfalls noch im Urlaub weilende Nermin Ramic nahm die frohe Kunde aus Bilk aus der Ferne freudig zur Kenntnis. „Wir wollen aus den Fehlern der letzten Saison lernen und diesmal in den Duellen mit den direkten Konkurrenten voll da sein. Das ist uns gegen Sparta nun schon einmal gelungen“, konstatierte der Trainer der SG Benrath-Hassels. In der abgelaufenen Spielzeit war seine Elf punktgleich mit dem MSV Düsseldorf auf Rang drei eingelaufen und hatte die Aufstiegsrelegation damit verpasst, weil der MSV den direkten Vergleich mit dem Erzrivalen für sich entschieden hatte.

Wie Sparta dürfte auch der kommende Gegner zur unmittelbaren Konkurrenz gezählt werden. Am Sonntag empfängt Benrath-Hassels Turu 80. Beide Klubs führen nach dem ersten Spieltag die Tabelle an und zählen zum engeren Kreis der Aufstiegsanwärter.