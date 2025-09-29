Sparta Bilk erkämpft Punkt beim MSV

Beim SC West arbeiteten Goran Tomic und Timo Utecht in der vorletzten Saison noch für kurze Zeit zusammen. Unter dem Trainer Tomic hütete Utecht in zehn Ligaspielen das Tor des damaligen Landesligisten, ehe sich die Wege trennten. Am Sonntagnachmittag kreuzten sich im Bezirksliga-Topspiel zwischen dem MSV Düsseldorf und Sparta Bilk nun wieder einmal die Pfade der einstigen Weggefährten. Wobei Utecht beim 2:2 der gefühlte Sieger der Partie war.

„Timo hat ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte MSV-Coach Tomic seinen einstigen Schützling, der drei Minuten vor dem Abpfiff mit einer seiner Glanztaten den am Ende etwas schmeichelhaften Punkt für die Gäste aus Bilk festhielt. „Wenn sie am Ende noch ein Tor machen, darf sich keiner beschweren“, sagte Spartas Trainer Jörn Heimann mit Verweis auf die letzten zwanzig Minuten, in denen die Platzherren auf den dritten Treffer drängten. „Wenn ich nur die Schlussphase betrachte, kann ich mit dem Unentschieden gut leben. Aufgrund der ersten 70 Minuten wäre das aber nicht der Fall gewesen“, führte Heimann weiter aus.

Der 45 -Jährige hatte über weite Strecken „eine der besten taktischen Leistungen einer Bilker Mannschaft in den letzten Jahren gesehen.“ Dabei fanden sich in gewöhnlich um Ballbesitz bemühten Mannen um Kapitän Andreas Plödereder diesmal in etwas anderer Haltung zurecht. „Wir wollten die Offensive des MSV aus dem Spiel nehmen, was uns auch gut gelungen ist. In der ersten Hälfte hatten sie gefühlt keine Torchance“, konstatierte Heimann. Dessen Plan, auf Konter zu setzen, zahlte sich schnell aus.

Schon nach neun Minuten markierte der für das Umschaltspiel prädestinierte Moubarak Abdousamadou das 0:1 (10.). Goran Tomic war mit dem Auftritt der Seinen im ersten Abschnitt überhaupt nicht zufrieden, auch wenn Shohei Yamashita auf Vorarbeit von Sinan Kurt kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich gelang. „Die erste Halbzeit haben wir verpennt. Irgendwie waren die Jungs gehemmt“, meinte der Trainer der Heimelf. Auch Hälfte zwei begann für den MSV alles andere als gut, weil Ex-Profi Alon Abelski einen Freistoß direkt verwandelte (51.).

Doch der erneute Rückstand zündete die Tomic-Elf an. Spätestens nach Yamashitas zweitem Streich (65.), diesmal vorbereitet von Aaram Abdelkarim, waren die Gastgeber am Drücker.

Sparta verteidigte leidenschaftlich, brauchte in den entscheidenden Momenten aber auch einen glänzend aufgelegten Timo Utecht. Der 31-Jährige bewahrte Sparta in der Schlussphase vor der ersten Saisonniederlage. Mit einem Sieg hätte Bilk am Sonntag aufgrund des Ausrutschers der TSV Eller 04 sogar die Tabellenführung übernehmen können. Doch ausgerechnet Ellers Stadtteilrivale hatte etwas dagegen.