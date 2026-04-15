Sparta Bilk eine Option? Toni Munoz lässt Unterrath-Zukunft offen

„Wir haben es als Mannschaft in allen Teilen richtig gut gemacht. Wir haben in den Zweikämpfen zugepackt und waren nach vorne hin sehr zielstrebig“, lobte der 38-Jährige. Gegen den hohen Aufstiegsfavoriten stecken die Gäste auch ein zwischenzeitliches 1:2 weg. Mit seinen Toren zum 3:2 und 4:2 unmittelbar vor und nach der Pause zog Munoz, der auch schon das 1:0 besorgt hatte (16.), den Hausherren den Zahn.