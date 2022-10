Sparta Bilk auf der Erfolgswelle Bilks Bezirksliga-Fußballer sorgen im Pokal mit einem 4:3-Siege gegen den Landesligisten SG Unterrath für Furore.

Ob Unterraths Kapitän Zissis Alexandris auch so viele Freiheiten gehabt hätte, wenn Abwehrchef Nahimi in der Startelf gestanden hätte, bleibt unbeantwortet. Jedenfalls bestimmte Unterraths Nummer 9 zunächst das Geschehen. Mit einem Schuss aus über 30 Metern sorgte Alexandris für das 1:0 (19.). Auch das 2:0 (40.) und 3:0 (59.) gingen auf das Konto des Klassestürmers. Damit hatte die SGU aber ihr Pulver verschossen.

Die Bilker Ayoub Alaiz (68.) und der zur Pause eingewechselte Nahimi (75.) machten das Spiel wieder spannend, ehe die tollen sieben Minuten von Moubarak Abdousamadou schlugen. So lange brauchte der aus der Kreisliga B gekommene Offensivmann, um auf 4:3 zu stellen (83., 89.).

Für Sparta steht nun am Sonntag in der Bezirksliga das Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger FC Kosova an. „Da dürfen wir uns auf einen heißen Tanz gespannt machen. Ich hoffe, dass die Jungs von der ersten Minute an den Kampf annehmen und auf dieser Basis dann ihre spielerische Qualitäten zum Vorschein bringen“, sagt Marcel Krüger. Dass in der Partie des Tabellenzweiten gegen den -vierten einiges auf dem Spiel steht, belegt auch die Tatsache, dass eine Delegation des FC Kosova am Dienstag vor Ort war, um sich Spartas packenden Pokal-Fight anzusehen. Mit einem Sieg würde Kosova, dass aktuell noch von Interimstrainer Erblin Peshku trainiert wird, bis auf einen Zähler an den Konkurrenten heranrücken. Zuvor war auch der FCK am Mittwochabend noch im Kreispokal beim A-Ligisten ASV Tiefenbroich gefordert (die Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).